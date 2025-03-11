В Шереметьеве ввели ограничения после атаки БПЛА

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В Шереметьеве введены временные ограничения на прием и отправку самолетов
В Шереметьеве введены временные ограничения на прием и отправку самолетов Фото:

В Москве в аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Эти меры были приняты для обеспечения безопасности полетов и начали действовать с 04:40 по московскому времени, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения ... введены также в московском аэропорту Шереметьево», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Эти меры направлены на предотвращение возможных инцидентов и обеспечение безопасности пассажиров и персонала.

Ранее в аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и отправление воздушных судов. Подобные меры также приняты в аэропорту Жуковский. В аэропорту Стригино, расположенном в Нижнем Новгороде, также было решено временно ограничить прием и вылет гражданских самолетов. В аэропорту Туношна в Ярославле тоже были введены временные ограничения на обслуживание гражданских авиарейсов.

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В Москве в аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Эти меры были приняты для обеспечения безопасности полетов и начали действовать с 04:40 по московскому времени, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения ... введены также в московском аэропорту Шереметьево», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Эти меры направлены на предотвращение возможных инцидентов и обеспечение безопасности пассажиров и персонала. Ранее в аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и отправление воздушных судов. Подобные меры также приняты в аэропорту Жуковский. В аэропорту Стригино, расположенном в Нижнем Новгороде, также было решено временно ограничить прием и вылет гражданских самолетов. В аэропорту Туношна в Ярославле тоже были введены временные ограничения на обслуживание гражданских авиарейсов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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