В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения

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В нижегородском аэропорту введены временные ограничения
В нижегородском аэропорту введены временные ограничения Фото:

В аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино) временно ввели ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов. Это решение было принято в целях обеспечения безопасности полетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС ... введены также в нижегородском аэропорту Стригино», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Ограничения начали действовать с 04:40 по московскому времени. Они будут введены до устранения всех потенциальных рисков, связанных с безопасностью полетов.

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В аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино) временно ввели ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов. Это решение было принято в целях обеспечения безопасности полетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС ... введены также в нижегородском аэропорту Стригино», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Ограничения начали действовать с 04:40 по московскому времени. Они будут введены до устранения всех потенциальных рисков, связанных с безопасностью полетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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