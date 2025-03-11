Росавиация ввела ограничения в аэропорту Ярославля

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В аэропорту Ярославля введены ограничения
В аэропорту Ярославля введены ограничения Фото:

В аэропорту Туношна, который находится в Ярославле, были временно введены ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Это мера направлена на обеспечение безопасности полетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«... временные ограничения на прием и выпуск ВС ... введены также в ярославском аэропорту Туношна», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Ограничения начали действовать с 05:15 по московскому времени.

Ранее в пресс-службе Росавиации сообщил, что в аэропортах Домодедово и Жуковский были введены временные меры, касающиеся приема и отправления самолетов. Такие же ограничения были установлены и в аэропорту Нижнего Новгорода.

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В аэропорту Туношна, который находится в Ярославле, были временно введены ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Это мера направлена на обеспечение безопасности полетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. «... временные ограничения на прием и выпуск ВС ... введены также в ярославском аэропорту Туношна», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Ограничения начали действовать с 05:15 по московскому времени. Ранее в пресс-службе Росавиации сообщил, что в аэропортах Домодедово и Жуковский были введены временные меры, касающиеся приема и отправления самолетов. Такие же ограничения были установлены и в аэропорту Нижнего Новгорода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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