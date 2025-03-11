Росавиация ввела ограничения в аэропорту Ярославля

В аэропорту Туношна, который находится в Ярославле, были временно введены ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Это мера направлена на обеспечение безопасности полетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«... временные ограничения на прием и выпуск ВС ... введены также в ярославском аэропорту Туношна», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Ограничения начали действовать с 05:15 по московскому времени.
Ранее в пресс-службе Росавиации сообщил, что в аэропортах Домодедово и Жуковский были введены временные меры, касающиеся приема и отправления самолетов. Такие же ограничения были установлены и в аэропорту Нижнего Новгорода.
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