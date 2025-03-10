10 марта 2025

В Челябинской области торговали рыбным фальсификатом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинской области торговали фальшивой сайрой
В Челябинской области торговали фальшивой сайрой Фото:

В Челябинской области торговали фальсифицированными рыбными консервами. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в регион поступило семь тонн этой продукции.

«Московское предприятие „Русский рыбный мир“ произвело фальсифицированную консервированную рыбную продукцию с торговым наименованием „Сайра приморская“. Фактически продукция изготавливается из тихоокеанской сардины (иваси)», — сообщили URA.RU в офисе службы.

В лаборатории учреждения «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции» провели исследования, которые подтвердили наличие в консервах якобы из сайры ДНК дальневосточной сардины. В результате производственные ветеринарно-санитарные сопроводительные документы на продукцию аннулировали. Рыба успела поступить в 72 магазина. Фальшконсервы из оборота изъяли. В настоящее время в регионе на остатках находится 1,863 тонны. 

Несмотря на то, что обнаруженные фальсификаты не представляют угрозы для здоровья человека, они могут ввести в заблуждение потребителей. Сардина значительно дешевле сайры, поэтому использование ее под видом более дорогостоящей сайры является попыткой обмана покупателей.

В регионе остались остатки фальшивой консервы весом почти две тонны
В регионе остались остатки фальшивой консервы весом почти две тонны
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В Челябинской области торговали фальсифицированными рыбными консервами. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в регион поступило семь тонн этой продукции. «Московское предприятие „Русский рыбный мир“ произвело фальсифицированную консервированную рыбную продукцию с торговым наименованием „Сайра приморская“. Фактически продукция изготавливается из тихоокеанской сардины (иваси)», — сообщили URA.RU в офисе службы. В лаборатории учреждения «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции» провели исследования, которые подтвердили наличие в консервах якобы из сайры ДНК дальневосточной сардины. В результате производственные ветеринарно-санитарные сопроводительные документы на продукцию аннулировали. Рыба успела поступить в 72 магазина. Фальшконсервы из оборота изъяли. В настоящее время в регионе на остатках находится 1,863 тонны.  Несмотря на то, что обнаруженные фальсификаты не представляют угрозы для здоровья человека, они могут ввести в заблуждение потребителей. Сардина значительно дешевле сайры, поэтому использование ее под видом более дорогостоящей сайры является попыткой обмана покупателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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