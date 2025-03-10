В Челябинской области торговали фальсифицированными рыбными консервами. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в регион поступило семь тонн этой продукции.
«Московское предприятие „Русский рыбный мир“ произвело фальсифицированную консервированную рыбную продукцию с торговым наименованием „Сайра приморская“. Фактически продукция изготавливается из тихоокеанской сардины (иваси)», — сообщили URA.RU в офисе службы.
В лаборатории учреждения «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции» провели исследования, которые подтвердили наличие в консервах якобы из сайры ДНК дальневосточной сардины. В результате производственные ветеринарно-санитарные сопроводительные документы на продукцию аннулировали. Рыба успела поступить в 72 магазина. Фальшконсервы из оборота изъяли. В настоящее время в регионе на остатках находится 1,863 тонны.
Несмотря на то, что обнаруженные фальсификаты не представляют угрозы для здоровья человека, они могут ввести в заблуждение потребителей. Сардина значительно дешевле сайры, поэтому использование ее под видом более дорогостоящей сайры является попыткой обмана покупателей.
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