В Перми мигранты незаконно работали таксистами

В Перми возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Речь идет об одном из таксопарков города, к работе в котором привлекали мигрантов.
«Нелегалы были подключены к сервису, откуда и получали заказы. Это нарушает требования федерального законодательства. Закон запрещает привлекать иностранцев, осуществляющих деятельность на основании патентов, к работе водителями», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в своем telegram-канале.
Расследование уголовного дела началось. Проводятся следственные и процессуальные действия, для установления всех обстоятельства произошедшего.
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