10 марта 2025

В Перми мигранты незаконно работали таксистами

© Служба новостей «URA.RU»
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Нелегалы были подключены к сервису, откуда и получали заказы
Нелегалы были подключены к сервису, откуда и получали заказы Фото:

В Перми возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Речь идет об одном из таксопарков города, к работе в котором привлекали мигрантов.

«Нелегалы были подключены к сервису, откуда и получали заказы. Это нарушает требования федерального законодательства. Закон запрещает привлекать иностранцев, осуществляющих деятельность на основании патентов, к работе водителями», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в своем telegram-канале.

Расследование уголовного дела началось. Проводятся следственные и процессуальные действия, для установления всех обстоятельства произошедшего.

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В Перми возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Речь идет об одном из таксопарков города, к работе в котором привлекали мигрантов. «Нелегалы были подключены к сервису, откуда и получали заказы. Это нарушает требования федерального законодательства. Закон запрещает привлекать иностранцев, осуществляющих деятельность на основании патентов, к работе водителями», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в своем telegram-канале. Расследование уголовного дела началось. Проводятся следственные и процессуальные действия, для установления всех обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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