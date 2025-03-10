Временно исполняющий полномочия главы Кургана Антон Науменко заявил, что город идет по пути комплексного развития территорий. В качестве примера он привел Заозерный район, где больше всего осваивается участков под КРТ. Об этом сообщает администрация города.
«Курган активно развивается. Современные жилые комплексы появляются в разных районах города. Сегодня город идет по пути КРТ, который подразумевает комплексное развитие территорий. Особенно интенсивно в плане жилищного строительства развивается Заозерный район», — цитирует слова Науменко пресс-служба мэрии.
По слова врип мэра Кургана, за последние шесть лет в Заозерном ввели в эксплуатацию 365 тысяч квадратов жилья. Два крупных проекта КРТ реализуются тюменскими застройщиками в районе озер Черное и Левашово. Для них под жилую застройку отданы сотни гектаров земли. Также активно осваиваются территории в четвертом, восьмом, 12-ом и 13-ом микрорайонах.
В центре Кургана реализуются два больших проекта местной компанией на улице Коли Мяготина. Еще на одном участке на месте бывшего кинотеатра «Звездный» работает тюменский девелопер. Преображение также ждет улицу Дзержинского, где возводятся уже жилые комплексы на месте снесенных аварийных домов. Все стройки сопровождаются благоустройством прилегающих территорий для комфортного проживания горожан.
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