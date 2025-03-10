10 марта 2025

В Тюмени водителей автобусов и кондукторов переоденут в униформу. Эксклюзив

В Тюмени для водителей автобусов и кондукторов введут спецодежду
© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас водители работают в свободной одежде
Сейчас водители работают в свободной одежде Фото:

В Тюмени для водителей автобусов и кондукторов сошьют спецодежду. Покупку формы включили в проект бюджета на 2025 и 2026-2027 годы. Такими планами с URA.RU поделились в городской администрации.

«В настоящее время департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени с учетом проведенных голосований на предприятиях перевозчиков по маршрутам регулярных перевозок прорабатываются модели форменной спецодежды для линейного персонала автобусов. В текущем году планируется принять согласованные модели форменной спецодежды и приступить к реализации пошива форменной спецодежды. Проектом бюджета города Тюмени на 2025 год и на плановый период 2026, 2027 годов предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию данных мероприятий», — рассказали URA.RU в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени интервал движения между автобусами сократится до трех мину. А транспорт малой вместимости заменят на автобусы среднего и большого классов.

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В Тюмени для водителей автобусов и кондукторов сошьют спецодежду. Покупку формы включили в проект бюджета на 2025 и 2026-2027 годы. Такими планами с URA.RU поделились в городской администрации. «В настоящее время департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени с учетом проведенных голосований на предприятиях перевозчиков по маршрутам регулярных перевозок прорабатываются модели форменной спецодежды для линейного персонала автобусов. В текущем году планируется принять согласованные модели форменной спецодежды и приступить к реализации пошива форменной спецодежды. Проектом бюджета города Тюмени на 2025 год и на плановый период 2026, 2027 годов предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию данных мероприятий», — рассказали URA.RU в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени интервал движения между автобусами сократится до трех мину. А транспорт малой вместимости заменят на автобусы среднего и большого классов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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