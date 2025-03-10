В Тюмени для водителей автобусов и кондукторов сошьют спецодежду. Покупку формы включили в проект бюджета на 2025 и 2026-2027 годы. Такими планами с URA.RU поделились в городской администрации.
«В настоящее время департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени с учетом проведенных голосований на предприятиях перевозчиков по маршрутам регулярных перевозок прорабатываются модели форменной спецодежды для линейного персонала автобусов. В текущем году планируется принять согласованные модели форменной спецодежды и приступить к реализации пошива форменной спецодежды. Проектом бюджета города Тюмени на 2025 год и на плановый период 2026, 2027 годов предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию данных мероприятий», — рассказали URA.RU в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени интервал движения между автобусами сократится до трех мину. А транспорт малой вместимости заменят на автобусы среднего и большого классов.
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