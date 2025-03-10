Екатеринбуржец выпил бутылку водки и поставил на уши полицию

Житель Екатеринбурга бросил рюкзак к воротам свердловского ГУ МВД на проспекте Ленина и сбежал. Когда его задержали стражи порядка, он пояснить свои действия толком не смог. Подробности URA.RU рассказал источник.
«Вечером 10 марта пожилой мужчина шел мимо въездных ворот в полицейский главк, бросил во входную группу свой тряпичный рюкзак и убежал в сторону улицы Жукова. Само собой, его удалось оперативно задержать. Эксперты взрывобезопасности осмотрели сумку, ничего криминального в ней не нашлось. Там лежали зарядники, еда, джин-тоник и ручной вентилятор», — объяснил собеседник агентства.
Мужчина на допросе не смог внятно объяснить свой поступок и сослался на алкогольное опьянение. Ему 49 лет, он инвалид второй группы. Сейчас хулиган содержится в изоляторе, проводится проверка.
Обновлено в 11.58: добавлен комментарий полиции
«Исследование показало, что гражданин с неадекватным поведением незадолго до своего поступка принял, что называется, на грудь без малого литр водки. Как результат — отсутствие мотивированного ответа на вопрос сыщиков, зачем он это сделал. Любитель зеленого змея и до этого несмотря на свою инвалидность не дружил с законом, в 2000-м году был судим за кражу. Реальной угрозы зданию и людям не было», — прокомментировал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
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