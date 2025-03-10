10 марта 2025

На День оленевода в ЯНАО разыграют поездку в Волгоград

В Шурышкарском районе в День оленевода 15 марта разыграют поездку в Волгоград
© Служба новостей «URA.RU»
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Поездку в город-герой Волгоград разыграют в ЯНАО
Поездку в город-герой Волгоград разыграют в ЯНАО Фото:
новость из сюжета
День оленевода в ЯНАО — 2025

На День оленевода в Шурышкарском районе разыграют поездку в город-герой Волгоград. Об этом администрация района сообщила в социальных сетях.

«15 марта каждый гость праздника на главном входе получит красочный буклет: он не позволит пропустить мероприятия и позволит поучаствовать в розыгрыше. Не забудьте опустить в лототрон у сцены отрывной талон с номером», — сообщили в официальном telegram-канале администрации Шурышкарского района.

Победителя розыгрыша объявят в 16.00. Благодаря лотерейному буклету гости мероприятия также смогут прокатиться на оленях, лошадях и выпить чая. 

Ранее URA.RU сообщало, что глава пуровского района Кирилл Трапезников организовал викторину с подсчетом чумов, призами в которой стали видеорегистратор, зарядная станция и аккумулятор. Также гости Дня оленевода в Пуровском районе увидели самый большой чан ухи, постановку «Оленная армия» и многое другое.

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На День оленевода в Шурышкарском районе разыграют поездку в город-герой Волгоград. Об этом администрация района сообщила в социальных сетях. «15 марта каждый гость праздника на главном входе получит красочный буклет: он не позволит пропустить мероприятия и позволит поучаствовать в розыгрыше. Не забудьте опустить в лототрон у сцены отрывной талон с номером», — сообщили в официальном telegram-канале администрации Шурышкарского района. Победителя розыгрыша объявят в 16.00. Благодаря лотерейному буклету гости мероприятия также смогут прокатиться на оленях, лошадях и выпить чая.  Ранее URA.RU сообщало, что глава пуровского района Кирилл Трапезников организовал викторину с подсчетом чумов, призами в которой стали видеорегистратор, зарядная станция и аккумулятор. Также гости Дня оленевода в Пуровском районе увидели самый большой чан ухи, постановку «Оленная армия» и многое другое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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