На День оленевода в ЯНАО разыграют поездку в Волгоград

На День оленевода в Шурышкарском районе разыграют поездку в город-герой Волгоград. Об этом администрация района сообщила в социальных сетях.
«15 марта каждый гость праздника на главном входе получит красочный буклет: он не позволит пропустить мероприятия и позволит поучаствовать в розыгрыше. Не забудьте опустить в лототрон у сцены отрывной талон с номером», — сообщили в официальном telegram-канале администрации Шурышкарского района.
Победителя розыгрыша объявят в 16.00. Благодаря лотерейному буклету гости мероприятия также смогут прокатиться на оленях, лошадях и выпить чая.
Ранее URA.RU сообщало, что глава пуровского района Кирилл Трапезников организовал викторину с подсчетом чумов, призами в которой стали видеорегистратор, зарядная станция и аккумулятор. Также гости Дня оленевода в Пуровском районе увидели самый большой чан ухи, постановку «Оленная армия» и многое другое.
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