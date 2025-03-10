10 марта 2025

В аэропорту Сургута задержан рейс до Москвы из-за атаки БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс из Сургута до «Внуково» задерживается из-за атаки БПЛА
Рейс из Сургута до «Внуково» задерживается из-за атаки БПЛА Фото:

В аэропорту Сургута имени Фармана Салманова (ХМАО) задерживается авиарейс до Москвы из-за массовой атаки дронов ВСУ. Информация об этом размещена на онлайн-табло на сайте компании.

«Москва, аэропорт Внуково». Рейс ЮТ248. Задержка до 11:30», — сообщается на сайте. Рейс должен был отправиться в столицу в 07:00.

Ранее URA.RU писало, что все московские аэропорты ввели ограничения после атаки дронов ВСУ. Силы ПВО сбили более 50 украинских БПЛА, летевших на Москву.

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В аэропорту Сургута имени Фармана Салманова (ХМАО) задерживается авиарейс до Москвы из-за массовой атаки дронов ВСУ. Информация об этом размещена на онлайн-табло на сайте компании. «Москва, аэропорт Внуково». Рейс ЮТ248. Задержка до 11:30», — сообщается на сайте. Рейс должен был отправиться в столицу в 07:00. Ранее URA.RU писало, что все московские аэропорты ввели ограничения после атаки дронов ВСУ. Силы ПВО сбили более 50 украинских БПЛА, летевших на Москву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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