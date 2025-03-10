В аэропорту Сургута задержан рейс до Москвы из-за атаки БПЛА

Рейс из Сургута до «Внуково» задерживается из-за атаки БПЛА
В аэропорту Сургута имени Фармана Салманова (ХМАО) задерживается авиарейс до Москвы из-за массовой атаки дронов ВСУ. Информация об этом размещена на онлайн-табло на сайте компании.
«Москва, аэропорт Внуково». Рейс ЮТ248. Задержка до 11:30», — сообщается на сайте. Рейс должен был отправиться в столицу в 07:00.
Ранее URA.RU писало, что все московские аэропорты ввели ограничения после атаки дронов ВСУ. Силы ПВО сбили более 50 украинских БПЛА, летевших на Москву.
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