Все московские аэропорты ввели ограничения после атаки дронов ВСУ

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Внуково перестал принимать и выпускать самолеты
Внуково перестал принимать и выпускать самолеты Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В международном аэропорту Внуково (Москва) ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Ранее были введены ограничения в аэропортах Домодедово и Шереметьево, а также в Жуковском. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«На прием и выпуск ВС временно закрыт московский аэропорт Внуково», — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале. Он добавил, что также закрыты международные аэропорты Москвы Домодедово и Шереметьево, и международный аэропорт Подмосковья Жуковский.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Московскую областью 69 беспилотниками. Обломки сбитых БПЛА упали на дом в столице, тот получил повреждения, также в некоторых местах падения обломков произошли возгорания.

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В международном аэропорту Внуково (Москва) ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Ранее были введены ограничения в аэропортах Домодедово и Шереметьево, а также в Жуковском. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. «На прием и выпуск ВС временно закрыт московский аэропорт Внуково», — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале. Он добавил, что также закрыты международные аэропорты Москвы Домодедово и Шереметьево, и международный аэропорт Подмосковья Жуковский. Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Московскую областью 69 беспилотниками. Обломки сбитых БПЛА упали на дом в столице, тот получил повреждения, также в некоторых местах падения обломков произошли возгорания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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