Все московские аэропорты ввели ограничения после атаки дронов ВСУ

В международном аэропорту Внуково (Москва) ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Ранее были введены ограничения в аэропортах Домодедово и Шереметьево, а также в Жуковском. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«На прием и выпуск ВС временно закрыт московский аэропорт Внуково», — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале. Он добавил, что также закрыты международные аэропорты Москвы Домодедово и Шереметьево, и международный аэропорт Подмосковья Жуковский.
Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Московскую областью 69 беспилотниками. Обломки сбитых БПЛА упали на дом в столице, тот получил повреждения, также в некоторых местах падения обломков произошли возгорания.
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