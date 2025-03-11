В США отреагировали на самую массированную атаку на Москву

Bloomberg: Украина атаковала Москву перед переговорами с США в Саудовской Аравии
© Служба новостей «URA.RU»
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Украина запустила рекордную волну дронов по Москве перед переговорами с США
Украина запустила рекордную волну дронов по Москве перед переговорами с США Фото:

Самая масштабная атака БПЛА ВСУ на Москву и Подмосковье произошла в тот момент, когда представители Украины и США готовились к переговорам в Саудовской Аравии. Основной темой предстоящих обсуждений должен был быть поиск путей разрешения конфликта, сообщает агентство Bloomberg. 

«Нападение произошло в тот момент, когда делегации Украины и США готовились к встрече в Саудовской Аравии для обсуждения возможного урегулирования конфликта», — говорится в публикации издания. Уточняется, что перед началом переговоров глава Украины Владимир Зеленский выдвинул предложение о прекращении авиационных ударов и морских военных действий как начальный этап по пути к полному прекращению огневых действий.

В результате масштабной атаки украинских беспилотников на Москву и региона, по информации Министерства обороны РФ, подразделения противовоздушной обороны сбили 91 дрон ВСУ. Из региона поступают сообщения о жертвах и материальных повреждениях. От удара обломками беспилотника один человек скончался. Что случилось — в материале URA.RU.

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Самая масштабная атака БПЛА ВСУ на Москву и Подмосковье произошла в тот момент, когда представители Украины и США готовились к переговорам в Саудовской Аравии. Основной темой предстоящих обсуждений должен был быть поиск путей разрешения конфликта, сообщает агентство Bloomberg.  «Нападение произошло в тот момент, когда делегации Украины и США готовились к встрече в Саудовской Аравии для обсуждения возможного урегулирования конфликта», — говорится в публикации издания. Уточняется, что перед началом переговоров глава Украины Владимир Зеленский выдвинул предложение о прекращении авиационных ударов и морских военных действий как начальный этап по пути к полному прекращению огневых действий. В результате масштабной атаки украинских беспилотников на Москву и региона, по информации Министерства обороны РФ, подразделения противовоздушной обороны сбили 91 дрон ВСУ. Из региона поступают сообщения о жертвах и материальных повреждениях. От удара обломками беспилотника один человек скончался. Что случилось — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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