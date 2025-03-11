В США отреагировали на самую массированную атаку на Москву

Самая масштабная атака БПЛА ВСУ на Москву и Подмосковье произошла в тот момент, когда представители Украины и США готовились к переговорам в Саудовской Аравии. Основной темой предстоящих обсуждений должен был быть поиск путей разрешения конфликта, сообщает агентство Bloomberg.
«Нападение произошло в тот момент, когда делегации Украины и США готовились к встрече в Саудовской Аравии для обсуждения возможного урегулирования конфликта», — говорится в публикации издания. Уточняется, что перед началом переговоров глава Украины Владимир Зеленский выдвинул предложение о прекращении авиационных ударов и морских военных действий как начальный этап по пути к полному прекращению огневых действий.
В результате масштабной атаки украинских беспилотников на Москву и региона, по информации Министерства обороны РФ, подразделения противовоздушной обороны сбили 91 дрон ВСУ. Из региона поступают сообщения о жертвах и материальных повреждениях. От удара обломками беспилотника один человек скончался. Что случилось — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.