Украина массово атаковала Москву с помощью беспилотников. По данным Минобороны РФ, над российской столицей и Подмосковьем силы ПВО уничтожили 91 дрон ВСУ. Поступают сообщения о пострадавших и разрушениях. Один человек в результате падения обломков БПЛА погиб.
Один из беспилотников был уничтожен в районе Видного. По предварительным данным, обломки дрона упали на жилой многоэтажный дом в городе, пишет telegram-канал Baza. Повреждения отмечены в жилом комплексе около деревни Сапроново в районе Видного. Жители Лыткарино также сообщили о слышимых звуках взрывов.
В Раменском дрон врезался в многоэтажное здание, что привело к возникновению пожара. Также очевидцы из Раменского сообщили о попадании БПЛА в частный дом в коттеджном поселке Высокий Берег, где также начался пожар. В районе Выхина зафиксирован момент уничтожения беспилотника. Около поселка Александровка (Подольск) произошло возгорание поля.
Помимо этого, взрыв произошел в жилом комплексе «Пригород Лесное» в деревне Мисайлово Московской области, где обломки дрона упали на крышу многоэтажки, вызвав пожар, сообщает telegram-канал Shot. В люберецком жилом комплексе «Томилино Парк» также произошел взрыв, но информации о пострадавших или разрушениях пока нет.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о незначительном повреждении кровли дома на Домодедовской улице после падения обломков сбитого беспилотника ВСУ. В Домодедово на парковку компании «Мираторг» также упали обломки дрона, в результате чего начался пожар. По предварительным данным telegram-канала Baza, огонь охватил около 20 припаркованных автомобилей. Официальная информация о событии пока не предоставлена.
В результате падения фрагментов украинского беспилотника на территории распределительного центра компании «Мираторг» погиб один из сотрудников. Представители пресс-службы компании сообщили, что организация предоставит комплексную поддержку и материальную помощь семье погибшего, а также пострадавшим в результате этого инцидента.
Кроме того, из-за атаки дронов ВСУ в Москве пострадали пять человек, как уточнили в службах экстренного реагирования. Согласно неофициальным источникам, число раненых увеличилось до восьми. Сообщение telegram-канала Mash указывает, что из них семь человек, включая одного несовершеннолетнего, были госпитализированы.
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