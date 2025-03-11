Украина совершила крупнейшую в этом году атаку на Москву и Подмосковье: что известно о происшествии

В ночь на 11 марта Украина выполнила крупнейшую атаку на Москву и Подмосковье с использованием беспилотников. По данным мэра столицы Сергея Собянина, силы ПВО Минобороны России уничтожили 74 дрона. Атака привела к повреждениям и жертвам среди населения. Также были произведены остановка движения поездов и ограничения в работе аэропортов.
Первые удары
Атака началась в 04:35 утра, когда в Раменском городском округе, расположенном к юго-востоку от Москвы, силы ПВО перехватили шесть беспилотников, направлявшихся к столице. Об этом сообщил Сергей Собянин через свой telegram-канал. После на протяжении всего времени он публиковал данные о новых атаках.
Повреждения жилых домов
Обломки одного из сбитых беспилотников упали на жилой дом в Москве. Сергей Собянин подтвердил, что на Домодедовской улице зафиксированы незначительные повреждения кровли здания. Местные паблики опубликовали фото с места происшествия, демонстрирующие последствия падения обломков. В подмосковном ЖК «Видное» прошла эвакуации жителей, включая женщину с детьми. РИА Новости добавило, что часть дома была оцеплена после инцидента.
Обломки беспилотников приземлились на многоквартирный дом в Раменском, в результате чего пострадали не менее семи квартир, расположенных с 19 по 22 этажи на Северном шоссе. Из этого здания были эвакуированы 12 человек, среди которых трое детей, написал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем telegram-канале.
Жертвы атаки ВСУ
На парковке дистрибьюторского центра компании «Мираторг» в Домодедово после падения обломков дрона началось возгорание, сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева. В результате инцидента погиб один сотрудник компании, еще двое получили ранения и были госпитализированы в больницы Видного и Домодедово. Компания пообещала оказать всестороннюю поддержку семьям пострадавших, включая материальную помощь. На месте работают сотрудники МЧС, скорой помощи и правоохранительных органов.
Из-за атаки дронов ВСУ в Москве пострадали пять человек, сообщили в экстренных службах. Информацию передает РИА Новости. По неофициальным данным, пострадали восемь граждан.
Проблемы с транспортом
Атака повлияла на транспортную инфраструктуру региона. Евгения Хрусталева сообщила, что движение поездов через станцию Домодедово было остановлено из-за угрозы БПЛА. Одновременно Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в крупных аэропортах. Представитель ведомства Артем Кореняко уточнил, что с утра закрыты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.
Масштабы атаки
Всего в районе Москвы и Подмосковья был сбит 91 беспилотник, сообщает Минобороны РФ. Telegram-канал Shot уточнил, что Украина использовала дроны типов PD-2, «Рубака» и «Лютый». Атака охватила несколько районов, включая Раменский и Домодедовский городские округа, где ПВО работала наиболее интенсивно. Несмотря на повреждения и жертвы, Собянин подчеркнул, что значительных разрушений удалось избежать благодаря оперативной работе сил обороны.
Мотивы Киева
Shot со ссылкой на источник, близкий к Минобороны РФ, предположил, что атака была попыткой отвлечь внимание от неудач ВСУ в Курской области. Собеседник сообщил, что хаотичные удары по жилым домам должны были создать иллюзию успеха и морально подготовить украинские войска к отступлению из Суджанского района. Однако он отметил, что план провалился благодаря безупречной работе российских систем ПВО.
Реакция властей
Сергей Собянин заявил, что российские силы противовоздушной обороны отразили самую масштабную атаку беспилотников на Москву за все время. Он отметил, что на подлете к столице было уничтожено 74 БПЛА, а в общей сложности на разных рубежах сбиты сотни боевых дронов. Мэр выразил благодарность силам ПВО Воздушно-космических сил Минобороны за профессионализм и отличную работу, подчеркнув, что город избежал серьезных последствий благодаря их усилиям.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, указала на возможную связь атаки с визитом в Москву генерального секретаря ОБСЕ. Она отметила, что это не первый случай, когда приезд высокопоставленных зарубежных гостей сопровождается ударами украинских беспилотников.
По ее словам, киевский режим специально выбрал эту ночь для атаки, совпавшую с пребыванием в столице главы организации, которая, как она считает, утратила свою изначальную роль в обеспечении безопасности и сотрудничества в Европе, превратившись в инструмент спонсоров Зеленского. Захарова назвала такие действия попыткой Киева дестабилизировать ситуацию в ключевые моменты.
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