В Петербурге подросток расколол череп, упав с самоката

Вечером 10 марта в Невском районе Петербурга подросток расколол череп, упав с самоката. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
«Около 18:20 13-летний подросток упал с самоката у дома 15 по Искровскому проспекту», — пишет АН «Оперативное прикрытие». В результате падения подросток был доставлен в детскую больницу №19 имени Раухфуса в тяжелом состоянии.
Подросток получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и линейный перелом лобной кости с переходом на основание черепа. Врачи также диагностировали ряд сопутствующих травм. В настоящее время мальчик находится в отделении реанимации.
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