10 марта 2025
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08 марта 2025

В Петербурге подросток расколол череп, упав с самоката

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате падения подросток был доставлен в детскую больницу в тяжелом состоянии
В результате падения подросток был доставлен в детскую больницу в тяжелом состоянии Фото:

Вечером 10 марта в Невском районе Петербурга подросток расколол череп, упав с самоката. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

«Около 18:20 13-летний подросток упал с самоката у дома 15 по Искровскому проспекту», — пишет АН «Оперативное прикрытие». В результате падения подросток был доставлен в детскую больницу №19 имени Раухфуса в тяжелом состоянии.

Подросток получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и линейный перелом лобной кости с переходом на основание черепа. Врачи также диагностировали ряд сопутствующих травм. В настоящее время мальчик находится в отделении реанимации.

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Вечером 10 марта в Невском районе Петербурга подросток расколол череп, упав с самоката. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие». «Около 18:20 13-летний подросток упал с самоката у дома 15 по Искровскому проспекту», — пишет АН «Оперативное прикрытие». В результате падения подросток был доставлен в детскую больницу №19 имени Раухфуса в тяжелом состоянии. Подросток получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и линейный перелом лобной кости с переходом на основание черепа. Врачи также диагностировали ряд сопутствующих травм. В настоящее время мальчик находится в отделении реанимации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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