10 марта 2025

«Ямалспас» сообщил о судьбе потерявшегося на зимнике в ЯНАО УАЗа

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО на зимнике перевернулся УАЗ
В ЯНАО на зимнике перевернулся УАЗ Фото:

В ЯНАО на участке зимника Панаевск — Салемал 9 марта УАЗ подал сигнал бедствия, но прибывшие на место оперативные службы его не обнаружили. Автомобиль действительно потерпел аварию на зимнике, но проезжающие водители помогли поставить его на колеса и УАЗ продолжил движение своим ходом, пояснили URA.RU в пресс-службе "Ямалспас".

"По имеющейся информации водитель черного УАЗ «Патриот» во время движение не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на бок, после чего со сторонней помощью поставил автомобиль на колеса и продолжил движение в сторону села Панаевск", — сообщили в пресс-службе отряда корреспонденту агентства.

При этом, специалисты "Ямалспас" на место не выдвигались. Были задействованы другие поисковые службы.

Ранее URA.RU сообщило, что на автозимнике в ЯНАО потерялся УАЗ. На автодороге сработала система ЭРА-ГЛОНАСС.

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В ЯНАО на участке зимника Панаевск — Салемал 9 марта УАЗ подал сигнал бедствия, но прибывшие на место оперативные службы его не обнаружили. Автомобиль действительно потерпел аварию на зимнике, но проезжающие водители помогли поставить его на колеса и УАЗ продолжил движение своим ходом, пояснили URA.RU в пресс-службе "Ямалспас". "По имеющейся информации водитель черного УАЗ «Патриот» во время движение не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на бок, после чего со сторонней помощью поставил автомобиль на колеса и продолжил движение в сторону села Панаевск", — сообщили в пресс-службе отряда корреспонденту агентства. При этом, специалисты "Ямалспас" на место не выдвигались. Были задействованы другие поисковые службы. Ранее URA.RU сообщило, что на автозимнике в ЯНАО потерялся УАЗ. На автодороге сработала система ЭРА-ГЛОНАСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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