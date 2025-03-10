«Ямалспас» сообщил о судьбе потерявшегося на зимнике в ЯНАО УАЗа

В ЯНАО на участке зимника Панаевск — Салемал 9 марта УАЗ подал сигнал бедствия, но прибывшие на место оперативные службы его не обнаружили. Автомобиль действительно потерпел аварию на зимнике, но проезжающие водители помогли поставить его на колеса и УАЗ продолжил движение своим ходом, пояснили URA.RU в пресс-службе "Ямалспас".
"По имеющейся информации водитель черного УАЗ «Патриот» во время движение не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на бок, после чего со сторонней помощью поставил автомобиль на колеса и продолжил движение в сторону села Панаевск", — сообщили в пресс-службе отряда корреспонденту агентства.
При этом, специалисты "Ямалспас" на место не выдвигались. Были задействованы другие поисковые службы.
Ранее URA.RU сообщило, что на автозимнике в ЯНАО потерялся УАЗ. На автодороге сработала система ЭРА-ГЛОНАСС.
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