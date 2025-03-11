«Пермэнерго» добилось блокировки десятков сайтов, учивших воровать электричество

Пермский филиал ПАО «Россети Урал» («Пермэнерго») добился блокировки 34 интернет-сайтов с рекламой устройств и способов хищения электроэнергии. Об этом сообщается в пресс-релизе предприятия.
«Специалисты пермского филиала совместно с органами прокуратуры в 2024 году добились в судебном порядке блокировки 34 интернет-сайтов, содержащих информацию о способах хищения электроэнергии. Указанная реклама побуждает к совершению противоправных действий», — сообщили агентству URA.RU на предприятии.
Энергетики осуществляют постоянный мониторинг интернет-пространства, выявляя незаконную рекламу. Использование приспособлений, искажающих величину потребленной электроэнергии, влечет за собой административную и уголовную ответственность.
Ранее URA.RU сообщало, что пермячке пришлось заплатить 2,2 млн рублей за кражу электричества. Женщина пользовалась электричеством, но не заключила договор с энергетиками. Суд удовлетворил требования компании «Россети Урал» в полном объеме.
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