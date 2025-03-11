«Пермэнерго» добилось блокировки десятков сайтов, учивших воровать электричество

© Служба новостей «URA.RU»
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Энергетики совместно с прокуратурой заблокировали работу 34 сайтов
Энергетики совместно с прокуратурой заблокировали работу 34 сайтов Фото:

Пермский филиал ПАО «Россети Урал» («Пермэнерго») добился блокировки 34 интернет-сайтов с рекламой устройств и способов хищения электроэнергии. Об этом сообщается в пресс-релизе предприятия.

«Специалисты пермского филиала совместно с органами прокуратуры в 2024 году добились в судебном порядке блокировки 34 интернет-сайтов, содержащих информацию о способах хищения электроэнергии. Указанная реклама побуждает к совершению противоправных действий», — сообщили агентству URA.RU на предприятии.

Энергетики осуществляют постоянный мониторинг интернет-пространства, выявляя незаконную рекламу. Использование приспособлений, искажающих величину потребленной электроэнергии, влечет за собой административную и уголовную ответственность.

Ранее URA.RU сообщало, что пермячке пришлось заплатить 2,2 млн рублей за кражу электричества. Женщина пользовалась электричеством, но не заключила договор с энергетиками. Суд удовлетворил требования компании «Россети Урал» в полном объеме.

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Пермский филиал ПАО «Россети Урал» («Пермэнерго») добился блокировки 34 интернет-сайтов с рекламой устройств и способов хищения электроэнергии. Об этом сообщается в пресс-релизе предприятия. «Специалисты пермского филиала совместно с органами прокуратуры в 2024 году добились в судебном порядке блокировки 34 интернет-сайтов, содержащих информацию о способах хищения электроэнергии. Указанная реклама побуждает к совершению противоправных действий», — сообщили агентству URA.RU на предприятии. Энергетики осуществляют постоянный мониторинг интернет-пространства, выявляя незаконную рекламу. Использование приспособлений, искажающих величину потребленной электроэнергии, влечет за собой административную и уголовную ответственность. Ранее URA.RU сообщало, что пермячке пришлось заплатить 2,2 млн рублей за кражу электричества. Женщина пользовалась электричеством, но не заключила договор с энергетиками. Суд удовлетворил требования компании «Россети Урал» в полном объеме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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