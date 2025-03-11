О чем сериал «Универ.Молодые»: возвращение легендарной франшизы

В понедельник, 10 марта 2025, года состоялась долгожданная премьера сериала «Универ. Молодые» на телеканале ТНТ. Новый проект стал продолжением культовой франшизы о студенческой жизни, которая началась еще в 2008 году. Первые две серии представили зрителям абсолютно новый актерский состав с несколькими знакомыми лицами из прошлых проектов. Зумеры заселились в легендарный 510-й блок общежития МВГУ, где их ждут привычные студенческие проблемы, новые приключения и, конечно, бесконечные любовные перипетии — подробнее в материале URA.RU.
О чем сериал «Универ. Молодые»: сюжет и связь с прошлыми сезонами
«Универ. Молодые» — это как перезапуск, так и продолжение знаменитой комедийной франшизы, стартовавшей в 2008 году. За время существования оригинального проекта вышло несколько ответвлений: «Универ. Новая общага», «Универ. 10 лет спустя» и «Универ. 13 лет спустя». Последние два проекта показывали жизнь полюбившихся героев во взрослом возрасте, но, к сожалению, не снискали большой популярности у аудитории.
В новой версии создатели решили вернуться к изначальной концепции — рассказу о повседневной жизни студентов, их проблемах, любви, дружбе и выживании в общежитии. Однако, если в оригинальном «Универе» главными героями были миллениалы, то теперь в центре сюжета — представители поколения Z (зумеры).
Действие сериала разворачивается в знакомом зрителям 510-м блоке общежития МВГУ, куда заселяются пять первокурсников. Им предстоит не только учиться и веселиться, но и взаимодействовать со «старожилами» университетского городка — вернувшимся ректором Павлом Владимировичем Зуевым, комендантом общежития Тамарой Михайловной, которая является сестрой бывшей комендантши Зои Михайловны, а также с ее помощником Киселем. В новых сериях также появятся преподавательница Вика Бобр и, конечно, бывший студент, а ныне «пельменный король» и главный спонсор МВГУ Кузя.
Несмотря на то, что современные студенты живут в эпоху соцсетей, блогерства, стендапа и доставки еды, их по-прежнему волнуют те же проблемы — дружба, любовь и выживание в общаге. Это делает новый проект потенциально интересным как для молодого поколения, так и для тех, кто вырос на оригинальном «Универе».
Актерский состав сериала «Универ. Молодые»
Новые лица
Главные роли в «Универ. Молодые» исполняют молодые, но уже имеющие опыт актеры:
- Илья Сигалов в роли Славика Потапова — отличник, ботаник;
- Алина Воскресенская играет Полину – серьезную девушку, восстановившуюся на учебе;
- Екатерина Чаннова воплощает образ Ани Кузьминой, сестры Кузи;
- Кирилл Мешалкин исполняет роль Паши, спортсмена, которому поручено следить за Аней;
- Влад Прохоров играет Федора Сычева – самоуверенного стендапера, мечтающего покорить Москву.
Знакомые лица
Из прежнего состава «Универа» в новом проекте задействованы:
- Виталий Гогунский вернулся к роли Кузи (Эдуарда Кузьмина), который теперь стал успешным бизнесменом и спонсором университета;
- Сергей Пиоро снова играет Павла Владимировича Зуева, решившего вернуться на пост ректора;
- Юлия Франц в роли Вики Бобр, которая стала преподавателем после расставания с Антоном Мартыновым;
- Григорий Кокоткин продолжает играть непутевого Киселя, ставшего помощником комендантши.
Новым персонажем, но в исполнении известной актрисы, стала комендантша общежития Тамара Михайловна, которую играет Марина Федункив. По сюжету, она является сестрой бывшей комендантши Зои Михайловны. В качестве камео в сериале появится российская фигуристка Евгения Медведева.
Обзор первых двух серий сериала «Универ. Молодые»
Премьерные эпизоды «Универ. Молодые» сразу погружают зрителя в атмосферу студенческой жизни. В них представляют новых главных героев и их предыстории.
Первая серия сериала «Универ. Молодые»
Первая серия начинается с торжественной линейки 1 сентября, которую проводит вернувшийся в университет ректор Зуев. После церемонии мы знакомимся с основными персонажами — соседями по комнате в общежитии:
- Федором Сычевым (Влад Прохоров), амбициозным стендап-комиком, который стремится «знатно отметить» первый день в университете;
- Толстым Славиком (Илья Сигалов), наивным «маменькиным сынком», снимающим всё на видео для бабушки;
- Полиной (Алина Воскресенская), восстановившейся на учебе девушкой, которая переосмыслила свои ценности и поняла необходимость получения диплома.
Параллельно мы узнаем, что в тот же университет поступает Аня (Екатерина Чаннова) — сестра Кузи (Эдуарда Кузьмина — Виталий Гогунский), ставшего успешным бизнесменом. Обеспокоенный за судьбу сестры Кузя назначает Пашу, спортсмена и не очень сообразительного парня, следить за девушкой и докладывать о каждом ее шаге.
Основной сюжет первого эпизода строится вокруг подготовки к вечеринке. Федя планирует попасть на тусовку старшекурсников, но из-за неудачного разговора с замдекана Викторией Романовной Бобр (еще одно знакомое лицо из прошлых сезонов) эта возможность оказывается под вопросом. Тогда Федя решает устроить вечеринку в их собственной комнате, хотя Паша изначально против — он беспокоится за безопасность Ани.
При попытке пронести алкоголь в общежитие героев ловит новая комендантша Тамара Михайловна. В это же время ее помощник Кисель (еще один персонаж из оригинального сериала) занимается раскладыванием по комнатам отравы для тараканов в пакетиках. Паша, увидев это, принимает происходящее за наркоторговлю и немедленно докладывает Кузе.
Кульминация серии наступает, когда в разгар вечеринки в комнату врывается ректор Зуев и прекращает веселье. Одновременно с этим через окно в комнату влетают бойцы спецназа во главе с Кузей, которых он вызвал из-за подозрений в распространении наркотиков.
Поняв, что произошла ошибка, Зуев отчитывает и студентов, и бывшего ученика. В финале ректор находит компромисс — он не отчисляет студентов в обмен на согласие Кузи стать официальным спонсором вуза.
Вторая серия сериала «Универ. Молодые»
Во втором эпизоде развивается сразу несколько сюжетных линий. Славика назначают старостой группы, но его принципиальность и честность быстро приводят к конфликту с однокурсниками. После того, как его обижает один из студентов, Федя советует запугать обидчика вымышленным другом-каратистом.
Тем временем Паша продолжает выполнять задание Кузи и сопровождает Аню в клуб, где запугивает всех парней, пытающихся познакомиться с девушкой. Расстроенная Аня начинает думать, что дело в ее внешности, и Паша, чувствуя вину, просит отшитых парней извиниться перед ней. Аня быстро догадывается, кто стоит за этим и планирует месть.
Сюжетная линия Славика и его обидчика развивается комично — когда противник требует встречи с мифическим другом-каратистом, Федя вызывается сыграть эту роль. Однако его актерские способности оказываются недостаточно убедительными, и он получает побои. В защиту друга встает Славик, и именно этот момент его замечает Зуев, требуя объяснений.
Параллельно развивается история с преподавателем Викой Бобр, которая ранее допустила нежелательный поцелуй с коллегой Кириллом Александровичем. Теперь мужчина питает надежды на продолжение отношений, но Вика не заинтересована. Чтобы дать ему понять это, она подыгрывает его плану по разжиганию ревности и предлагает устроить празднование дня рождения коллеги, не сообщая, что та уже умерла. Ситуация разрешается, когда Кирилл попадает в неловкое положение, поздравляя покойную в присутствии ректора.
В финале серии Аня и Полина отправляются в клуб, оставив Пашу на теплоходе. Однако выясняется, что и Полина тоже работает на Кузю, отваживая потенциальных ухажеров от его сестры. Узнав об этом «предательстве», Аня обижается и закрывается в комнате общежития.
Производство сериала «Универ. Молодые»
Режиссером «Универ. Молодые» выступил Михаил Шулаев, известный по работе над сериалом «Семья». Продюсерами проекта стали Вячеслав Дусмухаметов, Тина Канделаки и Борис Ханчалян.
По задумке сериал сохранит дух оригинального Универа, но с учетом современных реалий. Декорации знакомого 510-го блока общежития остались практически неизменными, что создает приятное ощущение преемственности для тех, кто смотрел оригинальную франшизу.
Где и когда смотреть «Универ. Молодые»
Премьера первых двух серий сериала «Универ. Молодые» состоялась 10 марта 2025 года на телеканале ТНТ в 20:00. Новые эпизоды будут выходить по будням в то же время.
Помимо телевизионного эфира, сериал доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре Premier, где также можно найти все предыдущие проекты франшизы «Универ». Планируется, что первый сезон «Универ. Молодые» будет состоять из 20 серий.
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