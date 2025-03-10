10 марта 2025

Две школы Тюмени закрыли на карантин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всего в дистанционном режиме учатся 176 классов
Всего в дистанционном режиме учатся 176 классов Фото:

В Тюмени две школы перешли на дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости ОРВИ. Об этом со ссылкой на региональный департамент образования сообщает издание 72.ru.

«Ушли на дистанционный режим обучения две школы. Это 22 класса», — приводит агентство информацию департамента.

Сообщается, что в целом в Тюмени на дистанционном режиме сейчас находится 176 классов. Количество учащихся в них превышает 4,5 тысячи учеников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени две школы перешли на дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости ОРВИ. Об этом со ссылкой на региональный департамент образования сообщает издание 72.ru. «Ушли на дистанционный режим обучения две школы. Это 22 класса», — приводит агентство информацию департамента. Сообщается, что в целом в Тюмени на дистанционном режиме сейчас находится 176 классов. Количество учащихся в них превышает 4,5 тысячи учеников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...