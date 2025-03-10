Две школы Тюмени закрыли на карантин

Всего в дистанционном режиме учатся 176 классов
В Тюмени две школы перешли на дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости ОРВИ. Об этом со ссылкой на региональный департамент образования сообщает издание 72.ru.
«Ушли на дистанционный режим обучения две школы. Это 22 класса», — приводит агентство информацию департамента.
Сообщается, что в целом в Тюмени на дистанционном режиме сейчас находится 176 классов. Количество учащихся в них превышает 4,5 тысячи учеников.
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