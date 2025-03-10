10 марта 2025

Ямальские строители восстановили разрушенные квартиры в Авдеевке. Видео

Департамент строительства ЯНАО восстановил 16 квартир в многоэтажке Авдеевки
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямал восстанавливает разрушенные дома Авдеевки
Ямал восстанавливает разрушенные дома Авдеевки Фото:

Ямальские строители восстановили 16 квартир в многоэтажке подшефной Авдеевки. Это уже третий дом, восстановленный правительством Ямала, сообщили в окружном депстрое.

«В Авдеевке начали заселять третий многоквартирник. Ямальские строители восстановили первый подъезд четырехэтажного дома. 16 квартир обновлены и готовы к принятию жильцов», — сообщили в официальном telegram-канале департамента строительства и жилищной политики ЯНАО.

В разрушенных квартирах заменили инженерные системы, сделали чистовую отделку с натяжными потолками, также предоставили новую сантехнику в санузлах и на кухнях. Работы по восстановлению дома продолжаются в местах общего пользования и в остальных подъездах — все 48 квартир также оборудуют новой мебелью и техникой. Ключи первым новоселам уже вручили.

Источник: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО.

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Ямальские строители восстановили 16 квартир в многоэтажке подшефной Авдеевки. Это уже третий дом, восстановленный правительством Ямала, сообщили в окружном депстрое. «В Авдеевке начали заселять третий многоквартирник. Ямальские строители восстановили первый подъезд четырехэтажного дома. 16 квартир обновлены и готовы к принятию жильцов», — сообщили в официальном telegram-канале департамента строительства и жилищной политики ЯНАО. В разрушенных квартирах заменили инженерные системы, сделали чистовую отделку с натяжными потолками, также предоставили новую сантехнику в санузлах и на кухнях. Работы по восстановлению дома продолжаются в местах общего пользования и в остальных подъездах — все 48 квартир также оборудуют новой мебелью и техникой. Ключи первым новоселам уже вручили. Источник: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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