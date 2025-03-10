Ямальские строители восстановили 16 квартир в многоэтажке подшефной Авдеевки. Это уже третий дом, восстановленный правительством Ямала, сообщили в окружном депстрое.
«В Авдеевке начали заселять третий многоквартирник. Ямальские строители восстановили первый подъезд четырехэтажного дома. 16 квартир обновлены и готовы к принятию жильцов», — сообщили в официальном telegram-канале департамента строительства и жилищной политики ЯНАО.
В разрушенных квартирах заменили инженерные системы, сделали чистовую отделку с натяжными потолками, также предоставили новую сантехнику в санузлах и на кухнях. Работы по восстановлению дома продолжаются в местах общего пользования и в остальных подъездах — все 48 квартир также оборудуют новой мебелью и техникой. Ключи первым новоселам уже вручили.
Источник: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО.
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