Мошенники украли у двух жителей ЯНАО 5.5 миллионов рублей

Мошенники обокрали двух мужчин из ЯНАО на 5 миллионов 540 тысяч рублей. Один из потерпевших хотел купить снегоход на платформе объявлений, а другой там же несколько сварочных аппаратов. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба окружной полиции.
«Полицейскими установлено, что на известном сайте продаж мужчина увидел объявление о продаже снегохода и связался с продавцом. В ходе общения они договорились о сделке. Продавец обозначил сумму — 700 тыс. рублей. Заявитель добросовестно перечислил деньги на указанные ему реквизиты. Житель города товар не получил, а связь с продавцом оборвалась», — сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО на официальном сайте.
Во втором случае мужчина из Нового Уренгоя хотел купить несколько сварочных аппаратов. Злоумышленник предложил продолжить общение в WhatsApp и в переписке убедил ямальца перевести деньги на телефонные номера, сообщается в telegram-канале «Кибер Ямал». Чтобы не стать жертвой мошенников, кибердружина ЯНАО предлагает следовать рекомендациям ниже.
Как распознать мошенников на сайтах объявлений:
- важно помнить, что совершая сделку на платформах лучше иметь дело с проверенными продавцами;
- общаться с продавцом желательно в чате платформы, и не переходить по внешним ссылкам в чатах с потенциальными продавцами и покупателями;
- если человек предлагает вам обсудить покупку в другом мессенджере — это в 99% случаев мошенник.
Ранее URA.RU сообщало, что жителей ЯНАО предупредили о новой уловке мошенников. По которой злоумышленники якобы меняют двери в подъезде, представляясь сотрудниками управляющей компании.
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