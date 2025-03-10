10 марта 2025

Мошенники украли у двух жителей ЯНАО 5.5 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мошенники украли у двух мужчин из ЯНАО больше 5.5 миллионов рублей
Мошенники украли у двух мужчин из ЯНАО больше 5.5 миллионов рублей Фото:

Мошенники обокрали двух мужчин из ЯНАО на 5 миллионов 540 тысяч рублей. Один из потерпевших хотел купить снегоход на платформе объявлений, а другой там же несколько сварочных аппаратов. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба окружной полиции.

«Полицейскими установлено, что на известном сайте продаж мужчина увидел объявление о продаже снегохода и связался с продавцом. В ходе общения они договорились о сделке. Продавец обозначил сумму — 700 тыс. рублей. Заявитель добросовестно перечислил деньги на указанные ему реквизиты. Житель города товар не получил, а связь с продавцом оборвалась», — сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО на официальном сайте.

Во втором случае мужчина из Нового Уренгоя хотел купить несколько сварочных аппаратов. Злоумышленник предложил продолжить общение в WhatsApp и в переписке убедил ямальца перевести деньги на телефонные номера, сообщается в telegram-канале «Кибер Ямал». Чтобы не стать жертвой мошенников, кибердружина ЯНАО предлагает следовать рекомендациям ниже.

Как распознать мошенников на сайтах объявлений:

  • важно помнить, что совершая сделку на платформах лучше иметь дело с проверенными продавцами;
  • общаться с продавцом желательно в чате платформы, и не переходить по внешним ссылкам в чатах с потенциальными продавцами и покупателями;
  • если человек предлагает вам обсудить покупку в другом мессенджере — это в 99% случаев мошенник.

Ранее URA.RU сообщало, что жителей ЯНАО предупредили о новой уловке мошенников. По которой злоумышленники якобы меняют двери в подъезде, представляясь сотрудниками управляющей компании.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мошенники обокрали двух мужчин из ЯНАО на 5 миллионов 540 тысяч рублей. Один из потерпевших хотел купить снегоход на платформе объявлений, а другой там же несколько сварочных аппаратов. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба окружной полиции. «Полицейскими установлено, что на известном сайте продаж мужчина увидел объявление о продаже снегохода и связался с продавцом. В ходе общения они договорились о сделке. Продавец обозначил сумму — 700 тыс. рублей. Заявитель добросовестно перечислил деньги на указанные ему реквизиты. Житель города товар не получил, а связь с продавцом оборвалась», — сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО на официальном сайте. Во втором случае мужчина из Нового Уренгоя хотел купить несколько сварочных аппаратов. Злоумышленник предложил продолжить общение в WhatsApp и в переписке убедил ямальца перевести деньги на телефонные номера, сообщается в telegram-канале «Кибер Ямал». Чтобы не стать жертвой мошенников, кибердружина ЯНАО предлагает следовать рекомендациям ниже. Как распознать мошенников на сайтах объявлений: Ранее URA.RU сообщало, что жителей ЯНАО предупредили о новой уловке мошенников. По которой злоумышленники якобы меняют двери в подъезде, представляясь сотрудниками управляющей компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...