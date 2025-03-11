В ДТП погибла фельдшер Пермской станции скорой помощи Светлана Федосеева

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Женщине было всего 53 года
Женщине было всего 53 года Фото:

В ДТП 9 марта погибла фельдшер Пермской станции скорой помощи Светлана Федосеева. Женщине было 53 года. Почти 30 лет она отдела работе в составе врачебной выездной бригады на подстанции в Индустриальном районе города.

«Она была настоящим профессионалом не только в работе, но и в жизни. Она была удостоена награды от МЧС за спасение человека. Отдыхая на берегу Мулянки с семьей, наша коллега заметила тонущего мужчину. Благодаря ее грамотным действиям по сердечно-легочной реанимации, он выжил», — сообщается на сайте Пермской станции скорой медицинской помощи.

Светлана Федосеева обладатель грамоты от МЧС России за спасение человека
Светлана Федосеева обладатель грамоты от МЧС России за спасение человека
Фото:

Время и место прощания со Светланой Федосеевой пока неизвестны. Информацию от родственников погибшей обещают сообщить позже.

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В ДТП 9 марта погибла фельдшер Пермской станции скорой помощи Светлана Федосеева. Женщине было 53 года. Почти 30 лет она отдела работе в составе врачебной выездной бригады на подстанции в Индустриальном районе города. «Она была настоящим профессионалом не только в работе, но и в жизни. Она была удостоена награды от МЧС за спасение человека. Отдыхая на берегу Мулянки с семьей, наша коллега заметила тонущего мужчину. Благодаря ее грамотным действиям по сердечно-легочной реанимации, он выжил», — сообщается на сайте Пермской станции скорой медицинской помощи. Время и место прощания со Светланой Федосеевой пока неизвестны. Информацию от родственников погибшей обещают сообщить позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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