В ДТП погибла фельдшер Пермской станции скорой помощи Светлана Федосеева

В ДТП 9 марта погибла фельдшер Пермской станции скорой помощи Светлана Федосеева. Женщине было 53 года. Почти 30 лет она отдела работе в составе врачебной выездной бригады на подстанции в Индустриальном районе города.
«Она была настоящим профессионалом не только в работе, но и в жизни. Она была удостоена награды от МЧС за спасение человека. Отдыхая на берегу Мулянки с семьей, наша коллега заметила тонущего мужчину. Благодаря ее грамотным действиям по сердечно-легочной реанимации, он выжил», — сообщается на сайте Пермской станции скорой медицинской помощи.
Время и место прощания со Светланой Федосеевой пока неизвестны. Информацию от родственников погибшей обещают сообщить позже.
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