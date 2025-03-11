Пермский ЗАГС назвал самые редкие имена детей в 2025 году

Мальчиков в Прикамье называли Мухаммад Усман, Салахаддин и Идрис
В Пермском крае озвучили самые популярные и редкие имена новорожденных в 2025 году. Информация содержится в реестре ЗАГС.
«По данным на 11 марта 2025 года популярными именами среди девочек в Пермском крае стали Анна (73), София (70), Ева и Василиса (по 69), Варвара (68). По одной девочке назвали Александрина, Соня, Зейнеп, Добромира и Мирая», — говорится на сайте.
Мальчикам чаще всего давали имена Михаил (99), Тимофей (93), Артем (90), Александр (88) и Матвей (75). В список необычных имен вошли Эльдар, Мухаммад Усман, Салахаддин, Идрис и Ислом.
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