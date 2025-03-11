Певец Канги приедет в Салехард
В Салехарде (ЯНАО) выступит певец Канги — он больше всего известен по хитам «Эйа» и «Вали». Выступление состоится 22 марта, об этом сообщили в социальных сетях.
«Певец Канги приедет с концертом в Салехард. Автор хитов „Эйа“, „Вали“, „Буря, метель и мгла“, „Сирота“ и „Пляшем“ выступит 22 марта в баре „Нефть“, — сообщили в telegram-канале „Ямал. Округ белых ночей“.
URA.RU сообщало, что в Лабытнанги (ЯНАО) приедет известный среди детей блогер и певец Влад Кобяков. Планируется, что он выступит с шоу «Пушка» 2 марта.
Видео: TikTok / autoradio
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!