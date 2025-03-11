Автор хита «Эйа» Канги приедет с концертом в Салехард. Видео

Певец Канги выступит в Салехарде 22 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Певец Канги приедет в Салехард
Певец Канги приедет в Салехард Фото:

В Салехарде (ЯНАО) выступит певец Канги — он больше всего известен по хитам «Эйа» и «Вали». Выступление состоится 22 марта, об этом сообщили в социальных сетях.

«Певец Канги приедет с концертом в Салехард. Автор хитов „Эйа“, „Вали“, „Буря, метель и мгла“, „Сирота“ и „Пляшем“ выступит 22 марта в баре „Нефть“, — сообщили в telegram-канале „Ямал. Округ белых ночей“.

URA.RU сообщало, что в Лабытнанги (ЯНАО) приедет известный среди детей блогер и певец Влад Кобяков. Планируется, что он выступит с шоу «Пушка» 2 марта.

Видео: TikTok / autoradio

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В Салехарде (ЯНАО) выступит певец Канги — он больше всего известен по хитам «Эйа» и «Вали». Выступление состоится 22 марта, об этом сообщили в социальных сетях. «Певец Канги приедет с концертом в Салехард. Автор хитов „Эйа“, „Вали“, „Буря, метель и мгла“, „Сирота“ и „Пляшем“ выступит 22 марта в баре „Нефть“, — сообщили в telegram-канале „Ямал. Округ белых ночей“. URA.RU сообщало, что в Лабытнанги (ЯНАО) приедет известный среди детей блогер и певец Влад Кобяков. Планируется, что он выступит с шоу «Пушка» 2 марта. Видео: TikTok / autoradio
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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