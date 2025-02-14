В ЯНАО с шоу приедет известный блогер и певец Кобяков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Влад Кобяков ищет организатора концерта в Лабытнанги
Влад Кобяков ищет организатора концерта в Лабытнанги Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) приедет известный среди детей блогер и певец Влад Кобяков. Планируется, что он выступит с шоу «Пушка» 2 марта. Для этого сейчас ищут организатора мероприятия. Информация появилась на сайте «Госзакупки».

«Предметом договора является оказание исполнителем услуг по организации выступления артиста, видеоблогера, исполнителя и шоумена Влада Кобякова с программой „Шоу „Пушка“... Продолжительность выступления — 60 минут“, — написано в документации.

Планируется, что мероприятие пройдет в Доме культуры «30 лет Победы». Среди требований — четыре авиабилета на рейс Москва — Салехард и обратно, трансфер до Лабытнанги, четыре номера для проживания, гримерная и суточные.

Влад Кобяков — это видеоблогер, исполнитель, телеведущий МУЗ-ТВ и шоумен. У него есть свой youtube-канал с почти четырьмя миллионами подписчиков. Постоянный ведущий программы на МУЗ-ТВ и участник крупнейших концертов и фестивалей популярных российских музыкальных телеканалов уже приезжал в Ноябрьск в декабре прошлого года с синглом «Пушка».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Лабытнанги (ЯНАО) приедет известный среди детей блогер и певец Влад Кобяков. Планируется, что он выступит с шоу «Пушка» 2 марта. Для этого сейчас ищут организатора мероприятия. Информация появилась на сайте «Госзакупки». «Предметом договора является оказание исполнителем услуг по организации выступления артиста, видеоблогера, исполнителя и шоумена Влада Кобякова с программой „Шоу „Пушка“... Продолжительность выступления — 60 минут“, — написано в документации. Планируется, что мероприятие пройдет в Доме культуры «30 лет Победы». Среди требований — четыре авиабилета на рейс Москва — Салехард и обратно, трансфер до Лабытнанги, четыре номера для проживания, гримерная и суточные. Влад Кобяков — это видеоблогер, исполнитель, телеведущий МУЗ-ТВ и шоумен. У него есть свой youtube-канал с почти четырьмя миллионами подписчиков. Постоянный ведущий программы на МУЗ-ТВ и участник крупнейших концертов и фестивалей популярных российских музыкальных телеканалов уже приезжал в Ноябрьск в декабре прошлого года с синглом «Пушка».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...