В ЯНАО с шоу приедет известный блогер и певец Кобяков

В Лабытнанги (ЯНАО) приедет известный среди детей блогер и певец Влад Кобяков. Планируется, что он выступит с шоу «Пушка» 2 марта. Для этого сейчас ищут организатора мероприятия. Информация появилась на сайте «Госзакупки».
«Предметом договора является оказание исполнителем услуг по организации выступления артиста, видеоблогера, исполнителя и шоумена Влада Кобякова с программой „Шоу „Пушка“... Продолжительность выступления — 60 минут“, — написано в документации.
Планируется, что мероприятие пройдет в Доме культуры «30 лет Победы». Среди требований — четыре авиабилета на рейс Москва — Салехард и обратно, трансфер до Лабытнанги, четыре номера для проживания, гримерная и суточные.
Влад Кобяков — это видеоблогер, исполнитель, телеведущий МУЗ-ТВ и шоумен. У него есть свой youtube-канал с почти четырьмя миллионами подписчиков. Постоянный ведущий программы на МУЗ-ТВ и участник крупнейших концертов и фестивалей популярных российских музыкальных телеканалов уже приезжал в Ноябрьск в декабре прошлого года с синглом «Пушка».
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