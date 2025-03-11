Президент Владимир Путин обновил планы России в Арктике. На встрече с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским глава государства потребовал создать условия для комфортной и безбедной жизни. По мнению директора Центра региональной политики РАНХиГС Владимира Климанова, шансом укрепить экономику, сохранить население и обеспечить жителям достойные доходы является развитие стратегического проекта Севморпути.
«Отток населения продолжается, к сожалению. Это все-таки северная область, но это древние русские земли. Ясно, что для того, чтобы кардинально ситуацию поменять, нужно сделать все для того, чтобы людям жилось там комфортно. Уровень доходов нужно поднимать.
Уровень занятости у вас вырос в два раза. Это предпосылка к тому, что и уровень доходов будет подниматься постепенно», — отметил Путин.
Губернатор, который приехал в Кремль с огромным цветным альбомом со статистикой и фото новых объектов, рассказал, что сделано для этого. После падения в 2022 году восстановлен индекс промышленного производства — плюс 7% ежегодно. Зарплата в среднем выросла на 50%. Собственные доходы — вдвое и за пять лет достигли почти 100-миллиардной отметки. «В этом году прогнозируем, что будет порядка 104, и даже больше: экономика растет, промышленность развивается», — сообщил Цыбульский.
Прежде всего, по словам главы региона, развитие идет за счет основных отраслей, в том числе благодаря судостроению и судоремонту и развитию Севморпути. «До санкций большинство наших кораблей обслуживались и ремонтировались в европейских портах. Сегодня корабли вернулись в родную гавань. В 2020 году мы ремонтировали 180 судов, в 2024 году — уже 350 в год», — доложил губернатор.
Цыбульский хотел было продолжить, что важно сохранить «желание и понимание наших моряков», что ремонтироваться корабли нужно именно на российских предприятиях даже после «потепления» отношений Западом, но президент остановил его:
«Послушайте, желания и понимания недостаточно. Надо условия создавать», — сказал Путин.
Возразить на это губернатор не мог и продолжил рассказом про судостроение: построено пять «суперсовременных [рыболовецких] судов», строятся еще три и четыре пассажирских корабля усиленного ледового класса. «У нас есть островные территории, даже на территории Архангельска, и ежегодно почти миллион человек пользуется услугами пассажирского речного транспорта», — пояснил Цыбульский.
Ключевым направлением для Архангельской области является участие в развитии Северного морского пути. Цыбульский сообщил, что товарооборот по СМП вырос на 30% с 2023 года. Налажены контейнерные перевозки по СМП между Архангельском и Шанхаем. «В 2024 году было десять судозаходов, на этот год уже планируем до 20 судозаходов.
Порт зажил. Это создает предпосылки для того, чтобы серьезно уже задуматься о реализации стратегического проекта по строительству нового глубоководного района морского порта Архангельска», — считает губернатор.
Накануне встречи с Цыбульским президент Путин подписал указ о создании оргкомитета по организации празднования 500-летия начала освоения Россией Севморпути. Архангельск, наряду с Мурманском, считается одной из главных баз освоения Арктики и развития СМП.
Как объяснил URA.RU экономист Владимир Климанов, Архангельск занимает одно из главных мест в масштабном развитии Севморпути. И это является одной из основ повышения благосостояния жителей региона, сохранения численности населения, о чем говорил президент.
«Это требует развития таких отраслей, как судоремонт, судостроение, решение задач, связанных с логистикой, с перевалкой грузов. Для этого планируется строительство глубоководного порта в Архангельске. Такие изменения требуют развития служб сопровождения — навигации, гидрометеорологии и прочего. Поэтому в целом развитие экономических направлений проекта Севморпути автоматически ведет к решению задач социального характера — это создание рабочих мест, повышение заработных плат. Плюс это положительно скажется на развитии дорожной сети», — заключил Климанов.
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