Севморпуть начнут патрулировать сверхдальние Ту-142

13 февраля 2024 в 03:09 Размер текста - 17 +

ТУ-142 незаменимы также при поисково-спасательных работах Фото: Минобороны России Патрулированием Северного морского пути (СМП) займутся сверхдальние противолодочные самолеты Ту-142. Об этом журналистам сообщили источники в Минобороны РФ. «К работе на Северном морском пути планируется привлекать Ту-142 из состава авиации Северного флота», — передают «Известия» информацию от источника в военном ведомстве. Их основная функция — поиск атомных субмарин. Однако самолеты также могут быть использованы для контроля над акваторией и в поисково-спасательных операциях. По мнению экспертов, благодаря высокой дальности полетов в 5000 километров, самолет может полностью проходить маршрут без посадок. «Самолет может работать с баз на Кольском полуострове, в Вологде, спокойно покрывать огромные просторы Северного Ледовитого океана и своей аппаратурой наблюдать любую деятельность на Северном морском пути. Это нужно, потому что „партнеры“ из недружественных стран активно пытаются туда лезть», — поделился мнением с изданием о необходимости применения ТУ-142 при патрулировании СМП военный эксперт Дмитрий Болтенков. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ не получен. Глава правительства РФ Михаил Мишустин ранее заявил о продолжении системного развития Северного морского пути, который является важным транспортным коридором. В ноябре 2023 года Минобороны РФ приняло решение обеспечить почти круглогодичное присутствие кораблей военно-морского флота в Арктике, в акватории СМП. Для решения этой задачи будет привлечен боевой ледокол «Иван Папанин». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Патрулированием Северного морского пути (СМП) займутся сверхдальние противолодочные самолеты Ту-142. Об этом журналистам сообщили источники в Минобороны РФ. «К работе на Северном морском пути планируется привлекать Ту-142 из состава авиации Северного флота», — передают «Известия» информацию от источника в военном ведомстве. Их основная функция — поиск атомных субмарин. Однако самолеты также могут быть использованы для контроля над акваторией и в поисково-спасательных операциях. По мнению экспертов, благодаря высокой дальности полетов в 5000 километров, самолет может полностью проходить маршрут без посадок. «Самолет может работать с баз на Кольском полуострове, в Вологде, спокойно покрывать огромные просторы Северного Ледовитого океана и своей аппаратурой наблюдать любую деятельность на Северном морском пути. Это нужно, потому что „партнеры“ из недружественных стран активно пытаются туда лезть», — поделился мнением с изданием о необходимости применения ТУ-142 при патрулировании СМП военный эксперт Дмитрий Болтенков. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ не получен. Глава правительства РФ Михаил Мишустин ранее заявил о продолжении системного развития Северного морского пути, который является важным транспортным коридором. В ноябре 2023 года Минобороны РФ приняло решение обеспечить почти круглогодичное присутствие кораблей военно-морского флота в Арктике, в акватории СМП. Для решения этой задачи будет привлечен боевой ледокол «Иван Папанин».