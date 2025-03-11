Сийярто: поставки российской нефти в Венгрию приостановлены из-за атаки ВСУ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о временной приостановке поставок нефти из России в Венгрию через нефтепровод «Дружба». Причиной стала атака дрона, осуществленная Вооруженными Силами Украины (ВСУ) на измерительную станцию нефтепровода. Об этом министр заявил после телефонного разговора с вице-премьером России Александром Новаком.
«Поставки нефти из РФ в Венгрию приостановлены из-за атаки дрона ВСУ на измерительную станцию „Дружбы“», — заявил Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская). По его словам, после проведения необходимых восстановительных работ, поставки могут быть возобновлены к вечеру вторника.
Ранее Петер Сийярто отправил письмо верховному представителю ЕС по иностранным делам Кае Каллас, в котором обвинил Еврокомиссию в нарушении двух гарантий энергетической безопасности Будапешта. Он предупредил, что эти нарушения будут учитываться Венгрией при принятии решений по вопросам, связанным с Украиной в Евросоюзе.
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