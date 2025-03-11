Сийярто: поставки российской нефти в Венгрию приостановлены из-за атаки ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дрон ВСУ стал причиной остановки поставок нефти в Венгрию
Дрон ВСУ стал причиной остановки поставок нефти в Венгрию Фото:

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о временной приостановке поставок нефти из России в Венгрию через нефтепровод «Дружба». Причиной стала атака дрона, осуществленная Вооруженными Силами Украины (ВСУ) на измерительную станцию нефтепровода. Об этом министр заявил после телефонного разговора с вице-премьером России Александром Новаком.

«Поставки нефти из РФ в Венгрию приостановлены из-за атаки дрона ВСУ на измерительную станцию „Дружбы“», — заявил Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская). По его словам, после проведения необходимых восстановительных работ, поставки могут быть возобновлены к вечеру вторника.

Ранее Петер Сийярто отправил письмо верховному представителю ЕС по иностранным делам Кае Каллас, в котором обвинил Еврокомиссию в нарушении двух гарантий энергетической безопасности Будапешта. Он предупредил, что эти нарушения будут учитываться Венгрией при принятии решений по вопросам, связанным с Украиной в Евросоюзе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о временной приостановке поставок нефти из России в Венгрию через нефтепровод «Дружба». Причиной стала атака дрона, осуществленная Вооруженными Силами Украины (ВСУ) на измерительную станцию нефтепровода. Об этом министр заявил после телефонного разговора с вице-премьером России Александром Новаком. «Поставки нефти из РФ в Венгрию приостановлены из-за атаки дрона ВСУ на измерительную станцию „Дружбы“», — заявил Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская). По его словам, после проведения необходимых восстановительных работ, поставки могут быть возобновлены к вечеру вторника. Ранее Петер Сийярто отправил письмо верховному представителю ЕС по иностранным делам Кае Каллас, в котором обвинил Еврокомиссию в нарушении двух гарантий энергетической безопасности Будапешта. Он предупредил, что эти нарушения будут учитываться Венгрией при принятии решений по вопросам, связанным с Украиной в Евросоюзе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...