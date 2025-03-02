Сийярто обвинил ЕК в нарушении двух гарантий энергобезопасности Венгрии

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Петер Сийятро обвинил ЕС в несоблюдении гарантий энергетической безопасности его страны
Петер Сийятро обвинил ЕС в несоблюдении гарантий энергетической безопасности его страны Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отправил письмо верховному представителю ЕС по иностранным делам Кае Каллас, в котором обвинил Еврокомиссию в нарушении двух гарантий энергетической безопасности Будапешта. Он предупредил, что эти нарушения будут учитываться Венгрией при принятии решений по вопросам, связанным с Украиной в Евросоюзе.

«Еврокомиссия дала гарантию, что Украина не будет атаковать инфраструктуру, используемую для поставок энергоносителей в ЕС. Однако, к нашему глубокому сожалению, в ночь на 28 февраля Украина нанесла удар беспилотником по компрессорной станции „Русская“ газопровода „Турецкий поток“, — процитировало письмо министра агентство MTI. Сийярто предупредил Каллас, что Венгрия будет учитывать это при принятии решений о дальнейшей поставки помощи Киеву. 

Кроме того, Петер Сийярто подчеркнул, что Еврокомиссия не выполнила обещание пригласить представителей Венгрии на переговоры о возобновлении транзита российского газа через Украину. Министр также выразил сожаление по поводу того, что интересы Украины как кандидата на вступление в ЕС были поставлены выше интересов уже существующих членов ЕС.

После того как ВСУ попытались атаковать компрессорную станцию «Русская», находящуюся на территории Краснодарского края и влияющая на работу газопровода «Турецкий поток», Сийятро экстренно созвонился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Он хотел выяснить оценку повреждений станции со стороны Киева. Лавров дал коллеге все соответствующие пояснения. 

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отправил письмо верховному представителю ЕС по иностранным делам Кае Каллас, в котором обвинил Еврокомиссию в нарушении двух гарантий энергетической безопасности Будапешта. Он предупредил, что эти нарушения будут учитываться Венгрией при принятии решений по вопросам, связанным с Украиной в Евросоюзе. «Еврокомиссия дала гарантию, что Украина не будет атаковать инфраструктуру, используемую для поставок энергоносителей в ЕС. Однако, к нашему глубокому сожалению, в ночь на 28 февраля Украина нанесла удар беспилотником по компрессорной станции „Русская“ газопровода „Турецкий поток“, — процитировало письмо министра агентство MTI. Сийярто предупредил Каллас, что Венгрия будет учитывать это при принятии решений о дальнейшей поставки помощи Киеву.  Кроме того, Петер Сийярто подчеркнул, что Еврокомиссия не выполнила обещание пригласить представителей Венгрии на переговоры о возобновлении транзита российского газа через Украину. Министр также выразил сожаление по поводу того, что интересы Украины как кандидата на вступление в ЕС были поставлены выше интересов уже существующих членов ЕС. После того как ВСУ попытались атаковать компрессорную станцию «Русская», находящуюся на территории Краснодарского края и влияющая на работу газопровода «Турецкий поток», Сийятро экстренно созвонился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Он хотел выяснить оценку повреждений станции со стороны Киева. Лавров дал коллеге все соответствующие пояснения. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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