Экс-депутата Горинова внесли в перечень террористов и экстремистов за фейки против ВС РФ

Росфинмониторинг включил Горинова в базу террористов и экстремистов
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Экс-депутат Горинов распространял фейки против ВС РФ
Экс-депутат Горинов распространял фейки против ВС РФ Фото:

Бывший депутат Красносельского района Москвы Алексей Горинов был добавлен в список террористов и экстремистов, поддерживаемый Росфинмониторингом. Об этом стало известно из официальной базы данных.

«Горинов Алексей Александрович, 26.07.1961, г. Москва», — указано в базе Росфинмониторинга. В 2022 году, во время заседания депутатов, Алексей Горинов, по версии суда, «предоставил недостоверную информацию о действиях Вооруженных сил России».

Его арест последовал спустя около полутора месяцев после этого инцидента. В сентябре того же года стало известно, что Московский городской суд сократил срок заключения Горинова на один месяц, установив его в размере 6 лет и 11 месяцев в колонии общего режима.

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Бывший депутат Красносельского района Москвы Алексей Горинов был добавлен в список террористов и экстремистов, поддерживаемый Росфинмониторингом. Об этом стало известно из официальной базы данных. «Горинов Алексей Александрович, 26.07.1961, г. Москва», — указано в базе Росфинмониторинга. В 2022 году, во время заседания депутатов, Алексей Горинов, по версии суда, «предоставил недостоверную информацию о действиях Вооруженных сил России». Его арест последовал спустя около полутора месяцев после этого инцидента. В сентябре того же года стало известно, что Московский городской суд сократил срок заключения Горинова на один месяц, установив его в размере 6 лет и 11 месяцев в колонии общего режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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