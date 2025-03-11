Экс-депутата Горинова внесли в перечень террористов и экстремистов за фейки против ВС РФ

Бывший депутат Красносельского района Москвы Алексей Горинов был добавлен в список террористов и экстремистов, поддерживаемый Росфинмониторингом. Об этом стало известно из официальной базы данных.
«Горинов Алексей Александрович, 26.07.1961, г. Москва», — указано в базе Росфинмониторинга. В 2022 году, во время заседания депутатов, Алексей Горинов, по версии суда, «предоставил недостоверную информацию о действиях Вооруженных сил России».
Его арест последовал спустя около полутора месяцев после этого инцидента. В сентябре того же года стало известно, что Московский городской суд сократил срок заключения Горинова на один месяц, установив его в размере 6 лет и 11 месяцев в колонии общего режима.
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