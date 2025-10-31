Один из главных белорусских оппозиционеров оказался сотрудником разведки

Лукашенко помиловал Протасевича, которого приговорили к восьми годам колонии Фото: Наталья Таланова/ТАСС

Роман Протасевич, которого считали оппозиционером, являлся сотрудником белорусской разведки. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с его задержанием в мае 2021 года.

«Протасевич — это сотрудник нашей разведки. Нам надо было его задерживать?», — заявил Лукашенко, вспоминая ситуацию с посадкой рейса Ryanair, на котором летел Протасевич. Его слова приводит издание БЕЛТА.

Он отметил, что самолет развернулся над Вильнюсом и сел в Минске, после чего власти провели операцию по задержанию Протасевича, хотя необходимости в этом не было. По его словам, Протасевич работал под прикрытием среди оппозиционеров за рубежом.

Он прилетал в Грецию, где докладывал разведчикам необходимую информацию, получал новое задание и возвращался через Вильнюс. Лукашенко подчеркнул, что задержание было проведено для поддержания легенды прикрытия, хотя в этом не было реальной необходимости. После инцидента западные страны ввели санкции против «Белавиа» и белорусских властей, обвинив Минск в задержании оппозиционера.

Роман Протасевич возглавлял telegram-канал Nexta, координировавший массовые протесты в Белоруссии после президентских выборов августа 2020 года. В мае 2021 года оппозиционер был задержан белорусскими властями. Его сняли с борта самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Когда лайнер находился над территорией Белоруссии, экипаж получил сообщение о минировании, что вынудило совершить посадку в аэропорту Минска. После приземления Протасевич был взят под стражу.