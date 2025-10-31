Какие праздники отмечают 1 ноября 2025: что можно и нельзя делать
Что можно отметить 1 ноября 2025 года
Суббота, 1 ноября, в мире связана с нечистью, темной материей, черным морем, городами, книгами и экономией. В России отмечают два профессиональных праздника. Православные верующие чтят память святого Иоанна Рыльского, в народе — Иванов день. В эту дату родились Сальваторе Адамо, Тим Кук , Энтони Кидис, Мария Порошина и Lil Peep. Подробнее о событиях и традициях этого дня — в материале URA.RU.
Международные праздники 1 ноября 2025 года
Международный день вегана
Во всем мире 1 ноября отмечается Международный день вегана (World Vegan Day) — праздник осознанного и гуманного отношения к природе и животным. Он завершает «месяц вегетарианской осознанности», начинающийся 1 октября.
Дата была учреждена в 1994 году по инициативе Луизы Уоллис, президента британского Веганского общества, основанного Дональдом Уотсоном в 1944 году. Именно он придумал слово vegan, образовав его из начала и конца слова vegetarian.
Веганство — это не только диета, а целая философия, исключающая использование животных в еде, одежде и быту
Веганство — это не только отказ от мяса, рыбы, яиц, молочных продуктов и меда. Это философия, исключающая любое использование животных — в еде, одежде, косметике или быту. Веганы не носят мех, кожу, шерсть, не пользуются товарами, тестированными на животных, и выступают против цирков, корриды и опытов над живыми существами.
Праздник направлен на просвещение и распространение идей гуманного образа жизни. В этот день по всему миру проходят дегустации растительных блюд, лекции, благотворительные акции и митинги в поддержку защиты животных.
Медики отмечают, что растительный рацион помогает снизить риск ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Но при строгом веганстве важно следить за балансом витаминов и минералов — особенно белка, кальция, железа, витаминов D и B12.
День всех святых
Католики 1 ноября празднуют День всех святых — одно из главных торжеств Церкви, посвященное памяти всех праведников, известных и безымянных. Праздник возник в первые века христианства, когда особое почитание отдавали мученикам, умершим за веру. В VI веке папа Бонифаций IV освятил Пантеон в Риме в честь Девы Марии и всех мучеников — событие стало основой праздника. Позже папа Григорий III перенес дату на 1 ноября, а Григорий IV сделал ее общецерковной.
Праздник — напоминание, что каждый человек призван к святости, а память святых укрепляет веру и надежду
Выбор осеннего времени связан с древним кельтским праздником Самайном, когда, по верованиям, мир живых соприкасался с миром духов. Христианство переосмыслило этот обычай, превратив его в день молитвы за всех святых. 2 ноября католики отмечают День поминовения усопших верных, продолжая неделю молитв за души умерших.
Всемирный день мужчин
Отмечается в первую субботу ноября с 2000 года. Праздник учрежден по инициативе Джорджа Киндела при поддержке Михаила Горбачева, Венского магистрата и ООН. Изначально вручалась «Всемирная мужская премия» за достижения в науке, культуре, политике и бизнесе. Сегодня праздник менее официален, но в разных странах проводятся мероприятия и поздравления в честь мужчин, подчеркивающие их роль в семье и обществе.
День гадания на кофейной гуще
День гадания на кофейной гуще — праздник, который помогает заглянуть в будущее и развить интуицию отмечается 1 ноября. Этот ритуал известен с давних времен: им увлекались наложницы турецких султанов, аристократы XVIII века и знаменитые личности, включая А.С. Пушкина.
Этот ритуал можно проводить в одиночестве или с близкими
Гадание проводят с чашкой свежезаваренного кофе, оставляя на дне немного гущи. Сначала задают вопрос, затем трижды прокручивают чашку против часовой стрелки, накрывают блюдцем и переворачивают. Узоры на дне показывают ближайшее будущее, на стенках — прошлое, у ручки — настоящее. Толкование символов зависит от интуиции: линии, кружки, животные, дома, буквы и цифры могут иметь разные значения, а первый импульс часто оказывается верным.
День кухонного припивания
Праздник уюта, тепла и душевных бесед за кухонным столом отмечается 1 ноября. Кухня издревле была центром дома, где собиралась семья за чаем, кофе или бокалом вина. Горячие напитки согревают тело и дарят ощущение спокойствия, а ароматы корицы, имбиря и ванили создают особую атмосферу комфорта.
Можно приготовить десерт, включить любимую музыку и провести время с семьей или в одиночестве
Кухонное припивание — неспешный ритуал. За чашкой чая или кофе легко погрузиться в разговор с близкими или просто насладиться моментом тишины и гармонии. Этот праздник напоминает японские и китайские чайные церемонии, где напиток помогает расслабиться, сосредоточиться и отрешиться от забот.
Российские праздники 1 ноября 2025 года
День менеджера
В России 1 ноября отмечают День менеджера — праздник специалистов, отвечающих за управление, организацию и развитие бизнеса. Хотя дата не является официальной, ее охотно празднуют сотрудники компаний, преподаватели и студенты экономических и управленческих направлений.
Появление праздника связано с ростом популярности профессии в 1990-е годы. Однако истоки менеджмента уходят в XIX век, когда появились специалисты, контролирующие производство и торговлю. Сегодня менеджеры работают во всех сферах: от промышленности и финансов до маркетинга и HR.
Успех любой компании невозможен без грамотных управленцев, умеющих вдохновлять команду и добиваться результата
В этот день коллеги поздравляют друг друга, проводят тренинги, награждают лучших сотрудников грамотами и премиями. Профессия ценится за возможность проявить инициативу, стратегическое мышление и лидерство.
День судебного пристава
В России 1 ноября есть еще один профессиональный праздник — День судебного пристава — праздник сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП). История службы начинается с судебной реформы Александра II 1864 года, когда появился институт судебных приставов. Он просуществовал до 1917 года и был восстановлен лишь спустя 80 лет — после принятия в 1997 году законов «Об исполнительном производстве» и «О судебных приставах».
Дата установлена указом президента в 2009 году
Сегодня ФССП — федеральный орган, обеспечивающий исполнение судебных решений, охрану порядка в судах и надзор за исполнением актов госвласти. Работа приставов требует выдержки, профессионализма и умения находить баланс между интересами должников и взыскателей.
Православные праздники 1 ноября 2025 года
Дмитриевская родительская суббота
День поминовения усопших в православном календаре, приуроченный к памяти святого великомученика Димитрия Солунского (8 ноября). В 2025 году, так как 8 ноября выпадает на субботу, родительская суббота отмечается 1 ноября.
Традиция установлена в честь русских воинов, погибших в Куликовской битве 1380 года. Идею поддержал князь Дмитрий Донской и святой Сергий Радонежский, подчеркивая значение молитвы за усопших защитников Руси.
Дмитриевская суббота — день соборной молитвы, когда православные верят, что духовная помощь живых облегчает участь усопших, укрепляя связь поколений и напоминая о духовной и патриотической памяти.
День памяти святого Иоанна Рыльского
Иоанн Рыльский (ок. 876–946) — преподобный, покровитель Болгарии, духовный наставник и основатель Рильского монастыря. Осиротев в детстве, он посвятил жизнь молитве и подвижничеству, живя сначала в хижине, затем в пещере, питаясь растительной пищей. Известны его чудеса: переправил теленка через реку, насытил пастухов бобами, исцелял больных и одержимых.
На Руси Иоанн почитается как первый южнославянский святой, которому был воздвигнут храм
Иоанн основал монастырь у подножия Рильских гор, где наставлял учеников и написал «Завет» с духовными наставлениями для монахов. После смерти мощи святого неоднократно переносились — из Рильского монастыря в Средец, Тырново и обратно. В России его память отмечается 1 ноября (по новому стилю), а также 18 августа и 1 июля.
На Руси Иоанн почитается как первый южнославянский святой, которому был воздвигнут храм — церковь Иоанна Рыльского в городе Рыльске Курской области. Святой считается покровителем города, а его имя носит гора и часовня на территории города, а также часовня на болгарской антарктической станции Святого Климента Охридского.
Народный праздник 1 ноября 2025 года
Иванов день
Каждый год 1 ноября по народному календарю отмечают Иванов день, или проводы осени. Для наших предков этот праздник символизировал окончание сельскохозяйственного сезона и подготовку к зиме. Крестьяне убирали с полей плуги и другие орудия труда, а вместо физического труда занимались ремеслами: плели корзины, вязали, шили, изготавливали валенки и гончарные изделия.
Народные поверья утверждали, что сороки способны разозлить домового, поэтому во дворе сыпали корм, чтобы птицы наелись и не беспокоили дом
В Иванов день происходило постепенное переключение на домашние заботы. К этому времени завершался основной сбор урожая, и люди могли посвятить себя отдыху, рукоделию и подготовке к холодам. Этот день также называли Конюхов день, поскольку считалось, что домовой в конюшнях начинает шалить с лошадьми: треплет им гривы и пугает жеребцов, поэтому их оставляли в покое, а конюхи отдыхали и устраивали застолья.
Люди шли в храм, молились святому Иоанну Рыльскому и вспоминали умерших родственников. После службы устраивали праздничный обед, где центральным блюдом часто была курятина.
Считалось, что чем богаче стол, тем мягче и благополучнее будет зима
В это время крестьяне уделяли внимание вязанию, шитью, изготовлению обуви и других полезных вещей. Дети и взрослые проводили время за рукоделием и играми, наслаждаясь уютом дома. Дворы украшали опавшими листьями и растительными композициями, выражая благодарность природе за урожай и встречая зимние холода.
Приметы 1 ноября
- Если день теплый и ясный, зима будет мягкой, а весна ранней.
- Холодный день и осадки предвещают суровую зиму, и дома утепляли снопами стеблей.
- Высоко летающие перелетные птицы сулят обильный снегопад, низко — малоснежную зиму.
- Морозная ночь предвещает сильные холода, а дождь — снег выпадет лишь к концу месяца.
- Снег в этот день обещает хороший урожай зерновых следующей весной.
Сорока, скачущая возле дома, считалась вестником новостей
Чего нельзя делать 1 ноября
- Заниматься тяжелым трудом. День предназначен для отдыха, молитвы и семейного общения. Начало новых дел в этот день считалось неудачным.
- Ссориться и сквернословить. Любые злые слова могли притянуть неприятности, разрушить отношения и нарушить гармонию в семье.
- Оставлять вещи на улице. Считалось, что через открытые двери и окна может проникнуть нечистая сила, а белье или одежда под открытым небом — уязвимы для дурного влияния.
- Игнорировать молитву. Главное в этот день — духовная память о святом Иоанне Рыльском и молитва за усопших, а не застолье или шумные развлечения.
- Отказывать нуждающимся. Любой бедняк или странник мог быть испытанием, и проявление милосердия считалось добродетелью.
Убивать пауков в этот день нельзя. По поверью, в них обитают души предков, и лишение их жизни приносило несчастье
Знаменитости, родившиеся 1 ноября
- Сальваторе Адамо (род. 1943) — бельгийский шансонье, итальянец по происхождению.
- Тим Кук (род. 1960) — американский бизнесмен, гендиректор Apple (с 2011 года).
- Энтони Кидис (род. 1963) — американский музыкант, автор песен, вокалист рок-группы Red Hot Chili Peppers.
- Мария Порошина (род. 1973) — российская актриса театра, кино и телевидения.
- Lil Peep (1996–2017) — американский рэпер, певец и модель.
