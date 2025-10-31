Какие праздники отмечают 1 ноября 2025: что можно и нельзя делать

Что можно отметить 1 ноября 2025 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Суббота, 1 ноября, в мире связана с нечистью, темной материей, черным морем, городами, книгами и экономией. В России отмечают два профессиональных праздника. Православные верующие чтят память святого Иоанна Рыльского, в народе — Иванов день. В эту дату родились Сальваторе Адамо, Тим Кук , Энтони Кидис, Мария Порошина и Lil Peep. Подробнее о событиях и традициях этого дня — в материале URA.RU.

Международные праздники 1 ноября 2025 года

Международный день вегана

Во всем мире 1 ноября отмечается Международный день вегана (World Vegan Day) — праздник осознанного и гуманного отношения к природе и животным. Он завершает «месяц вегетарианской осознанности», начинающийся 1 октября.

Дата была учреждена в 1994 году по инициативе Луизы Уоллис, президента британского Веганского общества, основанного Дональдом Уотсоном в 1944 году. Именно он придумал слово vegan, образовав его из начала и конца слова vegetarian.

Веганство — это не только диета, а целая философия, исключающая использование животных в еде, одежде и быту Фото: Илья Московец © URA.RU

Веганство — это не только отказ от мяса, рыбы, яиц, молочных продуктов и меда. Это философия, исключающая любое использование животных — в еде, одежде, косметике или быту. Веганы не носят мех, кожу, шерсть, не пользуются товарами, тестированными на животных, и выступают против цирков, корриды и опытов над живыми существами.

Праздник направлен на просвещение и распространение идей гуманного образа жизни. В этот день по всему миру проходят дегустации растительных блюд, лекции, благотворительные акции и митинги в поддержку защиты животных.

Медики отмечают, что растительный рацион помогает снизить риск ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Но при строгом веганстве важно следить за балансом витаминов и минералов — особенно белка, кальция, железа, витаминов D и B12.

День всех святых

Католики 1 ноября празднуют День всех святых — одно из главных торжеств Церкви, посвященное памяти всех праведников, известных и безымянных. Праздник возник в первые века христианства, когда особое почитание отдавали мученикам, умершим за веру. В VI веке папа Бонифаций IV освятил Пантеон в Риме в честь Девы Марии и всех мучеников — событие стало основой праздника. Позже папа Григорий III перенес дату на 1 ноября, а Григорий IV сделал ее общецерковной.

Праздник — напоминание, что каждый человек призван к святости, а память святых укрепляет веру и надежду Фото: Илья Московец © URA.RU

Выбор осеннего времени связан с древним кельтским праздником Самайном, когда, по верованиям, мир живых соприкасался с миром духов. Христианство переосмыслило этот обычай, превратив его в день молитвы за всех святых. 2 ноября католики отмечают День поминовения усопших верных, продолжая неделю молитв за души умерших.

Всемирный день мужчин

Отмечается в первую субботу ноября с 2000 года. Праздник учрежден по инициативе Джорджа Киндела при поддержке Михаила Горбачева, Венского магистрата и ООН. Изначально вручалась «Всемирная мужская премия» за достижения в науке, культуре, политике и бизнесе. Сегодня праздник менее официален, но в разных странах проводятся мероприятия и поздравления в честь мужчин, подчеркивающие их роль в семье и обществе.

День гадания на кофейной гуще

День гадания на кофейной гуще — праздник, который помогает заглянуть в будущее и развить интуицию отмечается 1 ноября. Этот ритуал известен с давних времен: им увлекались наложницы турецких султанов, аристократы XVIII века и знаменитые личности, включая А.С. Пушкина.

Этот ритуал можно проводить в одиночестве или с близкими Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Гадание проводят с чашкой свежезаваренного кофе, оставляя на дне немного гущи. Сначала задают вопрос, затем трижды прокручивают чашку против часовой стрелки, накрывают блюдцем и переворачивают. Узоры на дне показывают ближайшее будущее, на стенках — прошлое, у ручки — настоящее. Толкование символов зависит от интуиции: линии, кружки, животные, дома, буквы и цифры могут иметь разные значения, а первый импульс часто оказывается верным.

День кухонного припивания

Праздник уюта, тепла и душевных бесед за кухонным столом отмечается 1 ноября. Кухня издревле была центром дома, где собиралась семья за чаем, кофе или бокалом вина. Горячие напитки согревают тело и дарят ощущение спокойствия, а ароматы корицы, имбиря и ванили создают особую атмосферу комфорта.

Можно приготовить десерт, включить любимую музыку и провести время с семьей или в одиночестве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Кухонное припивание — неспешный ритуал. За чашкой чая или кофе легко погрузиться в разговор с близкими или просто насладиться моментом тишины и гармонии. Этот праздник напоминает японские и китайские чайные церемонии, где напиток помогает расслабиться, сосредоточиться и отрешиться от забот.

Российские праздники 1 ноября 2025 года

День менеджера

В России 1 ноября отмечают День менеджера — праздник специалистов, отвечающих за управление, организацию и развитие бизнеса. Хотя дата не является официальной, ее охотно празднуют сотрудники компаний, преподаватели и студенты экономических и управленческих направлений.

Появление праздника связано с ростом популярности профессии в 1990-е годы. Однако истоки менеджмента уходят в XIX век, когда появились специалисты, контролирующие производство и торговлю. Сегодня менеджеры работают во всех сферах: от промышленности и финансов до маркетинга и HR.

Успех любой компании невозможен без грамотных управленцев, умеющих вдохновлять команду и добиваться результата Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В этот день коллеги поздравляют друг друга, проводят тренинги, награждают лучших сотрудников грамотами и премиями. Профессия ценится за возможность проявить инициативу, стратегическое мышление и лидерство.

День судебного пристава

В России 1 ноября есть еще один профессиональный праздник — День судебного пристава — праздник сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП). История службы начинается с судебной реформы Александра II 1864 года, когда появился институт судебных приставов. Он просуществовал до 1917 года и был восстановлен лишь спустя 80 лет — после принятия в 1997 году законов «Об исполнительном производстве» и «О судебных приставах».

Дата установлена указом президента в 2009 году Фото: Илья Московец © URA.RU

Сегодня ФССП — федеральный орган, обеспечивающий исполнение судебных решений, охрану порядка в судах и надзор за исполнением актов госвласти. Работа приставов требует выдержки, профессионализма и умения находить баланс между интересами должников и взыскателей.

Православные праздники 1 ноября 2025 года

Дмитриевская родительская суббота

День поминовения усопших в православном календаре, приуроченный к памяти святого великомученика Димитрия Солунского (8 ноября). В 2025 году, так как 8 ноября выпадает на субботу, родительская суббота отмечается 1 ноября.

Традиция установлена в честь русских воинов, погибших в Куликовской битве 1380 года. Идею поддержал князь Дмитрий Донской и святой Сергий Радонежский, подчеркивая значение молитвы за усопших защитников Руси.

Дмитриевская суббота — день соборной молитвы, когда православные верят, что духовная помощь живых облегчает участь усопших, укрепляя связь поколений и напоминая о духовной и патриотической памяти.

День памяти святого Иоанна Рыльского

Иоанн Рыльский (ок. 876–946) — преподобный, покровитель Болгарии, духовный наставник и основатель Рильского монастыря. Осиротев в детстве, он посвятил жизнь молитве и подвижничеству, живя сначала в хижине, затем в пещере, питаясь растительной пищей. Известны его чудеса: переправил теленка через реку, насытил пастухов бобами, исцелял больных и одержимых.

На Руси Иоанн почитается как первый южнославянский святой, которому был воздвигнут храм Фото: Wikipedia / Public Domain

Иоанн основал монастырь у подножия Рильских гор, где наставлял учеников и написал «Завет» с духовными наставлениями для монахов. После смерти мощи святого неоднократно переносились — из Рильского монастыря в Средец, Тырново и обратно. В России его память отмечается 1 ноября (по новому стилю), а также 18 августа и 1 июля.

На Руси Иоанн почитается как первый южнославянский святой, которому был воздвигнут храм — церковь Иоанна Рыльского в городе Рыльске Курской области. Святой считается покровителем города, а его имя носит гора и часовня на территории города, а также часовня на болгарской антарктической станции Святого Климента Охридского.

Народный праздник 1 ноября 2025 года

Иванов день

Каждый год 1 ноября по народному календарю отмечают Иванов день, или проводы осени. Для наших предков этот праздник символизировал окончание сельскохозяйственного сезона и подготовку к зиме. Крестьяне убирали с полей плуги и другие орудия труда, а вместо физического труда занимались ремеслами: плели корзины, вязали, шили, изготавливали валенки и гончарные изделия.

Народные поверья утверждали, что сороки способны разозлить домового, поэтому во дворе сыпали корм, чтобы птицы наелись и не беспокоили дом Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Иванов день происходило постепенное переключение на домашние заботы. К этому времени завершался основной сбор урожая, и люди могли посвятить себя отдыху, рукоделию и подготовке к холодам. Этот день также называли Конюхов день, поскольку считалось, что домовой в конюшнях начинает шалить с лошадьми: треплет им гривы и пугает жеребцов, поэтому их оставляли в покое, а конюхи отдыхали и устраивали застолья.

Люди шли в храм, молились святому Иоанну Рыльскому и вспоминали умерших родственников. После службы устраивали праздничный обед, где центральным блюдом часто была курятина.

Считалось, что чем богаче стол, тем мягче и благополучнее будет зима Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В это время крестьяне уделяли внимание вязанию, шитью, изготовлению обуви и других полезных вещей. Дети и взрослые проводили время за рукоделием и играми, наслаждаясь уютом дома. Дворы украшали опавшими листьями и растительными композициями, выражая благодарность природе за урожай и встречая зимние холода.

Приметы 1 ноября

Если день теплый и ясный, зима будет мягкой, а весна ранней.

Холодный день и осадки предвещают суровую зиму, и дома утепляли снопами стеблей.

Высоко летающие перелетные птицы сулят обильный снегопад, низко — малоснежную зиму.

Морозная ночь предвещает сильные холода, а дождь — снег выпадет лишь к концу месяца.

Снег в этот день обещает хороший урожай зерновых следующей весной.

Сорока, скачущая возле дома, считалась вестником новостей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чего нельзя делать 1 ноября

Заниматься тяжелым трудом . День предназначен для отдыха, молитвы и семейного общения. Начало новых дел в этот день считалось неудачным.

. День предназначен для отдыха, молитвы и семейного общения. Начало новых дел в этот день считалось неудачным. Ссориться и сквернословить . Любые злые слова могли притянуть неприятности, разрушить отношения и нарушить гармонию в семье.

. Любые злые слова могли притянуть неприятности, разрушить отношения и нарушить гармонию в семье. Оставлять вещи на улице . Считалось, что через открытые двери и окна может проникнуть нечистая сила, а белье или одежда под открытым небом — уязвимы для дурного влияния.

. Считалось, что через открытые двери и окна может проникнуть нечистая сила, а белье или одежда под открытым небом — уязвимы для дурного влияния. Игнорировать молитву . Главное в этот день — духовная память о святом Иоанне Рыльском и молитва за усопших, а не застолье или шумные развлечения.

. Главное в этот день — духовная память о святом Иоанне Рыльском и молитва за усопших, а не застолье или шумные развлечения. Отказывать нуждающимся. Любой бедняк или странник мог быть испытанием, и проявление милосердия считалось добродетелью.

Убивать пауков в этот день нельзя. По поверью, в них обитают души предков, и лишение их жизни приносило несчастье Фото: Илья Московец © URA.RU

