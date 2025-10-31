Иордания отменила визы для россиян: как добраться

Туристам станет намного проще посещать Иорданию Фото: Роман Наумов © URA.RU

Совсем скоро Россия и Иордания отменят визовые требования. Начиная с 13 декабря, туристы смогут без проблем отправиться в сердце Ближнего Востока, увидеть Мертвое море, Петру и многие другие достопримечательности. О том, как добраться до Иордании и что нужно знать туристу — в материале URA.RU.

Где находится Иордания

Иордания — это страна на Ближнем Востоке, расположенная между Израилем, Саудовской Аравией, Сирией и Ираком. На западе ее границы омывает Мертвое море, а на юге — Красное море. Столица государства — Амман, крупный современный город с древней историей. Именно отсюда удобно начинать путешествие по стране: к Петре, пустыне Вади-Рам и Мертвому морю.

Иордания расположена в самом центре Ближнего Востока Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Как попасть в Иорданию: новые правила

Ранее россиянам требовалось оформлять визу по прибытии в аэропорт Аммана или онлайн, или же можно было воспользоваться туристическим пропуском Jordan Pass, который совмещал визу и входные билеты в более чем 40 достопримечательностей страны. Теперь для краткосрочных путешествий бюрократические процедуры упростятся.

С 13 декабря россияне смогут въезжать в Иорданию без визы. Об этом сообщили в МИД РФ. Согласно соглашению, граждане России смогут находиться на территории Иордании до 30 дней при каждом визите, но не более 90 дней в год. Безвизовый режим распространяется только на туристические поездки. Работать, учиться или постоянно проживать в Иордании без визы нельзя.

Как добраться до Иордании

Прямые рейсы в Иорданию из России отправляются практически каждый день: самолеты в столицу Амман вылетают из Москвы и Петербурга. Кроме того, можно долететь с пересадкой через Дубай, Стамбул или Доху. Для транзита через аэропорты Иордании особых ограничений нет: при наличии билета в третью страну можно находиться в транзитной зоне без визы, но покидать ее нельзя.

Когда лучше ехать в Иорданию

Путешествовать по Иордании можно круглый год, но климат в стране сильно меняется в зависимости от сезона и региона. Самое комфортное время для поездки — весна и осень. В это время температура держится в районе 25 градусов, а небо ясное — идеально для прогулок по Петре, купания в Мертвом море и походов по пустыне Вади-Рам.

Мертвое море - одна из главных достопримечательностей Иордании Фото: Алена Полозова © URA.RU

Лето в Иордании жаркое, особенно на юге: днем температура часто поднимается выше 40 градусов, поэтому длительные экскурсии становятся утомительными. Зимой, напротив, может быть прохладно: в Аммане и Петре температура опускается до +5 градусов, а иногда идет дождь.

Деньги и карточки в Иордании

Важно: банковские карты российских систем в Иордании не работают. Лучше взять с собой наличные доллары или евро и обменять их в аэропорту, банке или обменном пункте. Национальная валюта Иордании — иорданский динар. Курс достаточно стабильный, и в ходу купюры крупного номинала, поэтому стоит сразу разменять часть денег на мелкие.

В крупных отелях и ресторанах принимают международные карты Visa и Mastercard, но в маленьких кафе, на рынках и в пустынных регионах расплатиться можно только наличными.

Как передвигаться по Иордании

Иордания — небольшая страна, но достопримечательности разбросаны по разным регионам. Самым удобным способом для путешественника будет взять машину напрокат. На основных маршрутах движение спокойное, и навигация по GPS работает стабильно.

По Иордании можно путешествовать на общественном транспорте или же взять автомобиль на прокат Фото: Reinhard Marscha / imageBROKER.com / Global Look Press

Если не хочется арендовать авто, можно воспользоваться автобусами или маршрутками, которые связывают главные города и туристические точки. Если готовы потратить больше денег, то доступны такси и частные трансферы. При посадке не забывайте попросить у таксиста включить счетчик.

Безопасность в Иордании

Иордания считается одной из самых безопасных стран Ближнего Востока. Уровень преступности низкий, туристические районы хорошо охраняются, а местные жители дружелюбны и всегда готовы помочь. Тем не менее, как и в любой стране, не стоит оставлять вещи без присмотра и лучше избегать малолюдных районов ночью.

Иордания считается одной из самых спокойных и безопасных стран в регионе Фото: Reinhard Marscha / imageBROKER.com / Global Look Press

Воду из-под крана пить не стоит — лучше покупать бутилированную. В пустынных районах туристам нужно обязательно носить головной убор, солнечные очки, а также брать с собой запас воды.

Интернет и связь в Иордании

Интернет в Иордании работает стабильно, даже в небольших городах. В большинстве отелей, кафе и аэропортов есть бесплатный Wi-Fi. Для постоянного доступа к связи удобнее купить местную SIM-карту: они продаются прямо в аэропорту Аммана и в торговых центрах.