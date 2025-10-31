Зеленский честно сказал, что происходит в Красноармейске
Зеленский заявил, что самая сложная ситуация сейчас складывается в Красноармейске
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В районе Красноармейска (Покровска) и Купянска Харьковской области обстановка для подразделений ВСУ остается напряженной. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Детально говорил сегодня с главнокомандующим и начальником генерального штаба о ситуации на фронте на всех направлениях. Самая сложная сейчас на покровском (красноармейском) направлении. Ситуация в Купянске остается непростой», — написал Зеленский в своем telegram-канале по итогам совещания с военным руководством страны.
Обострение ситуации на красноармейском направлении происходит на фоне активного наступления российских войск в этом районе. Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России о завершении операции по окружению украинских позиций в районе Красноармейска и Димитрова (Мирнограда), в результате которой в окружении оказались подразделения 31 батальона ВСУ. Генштаб ВСУ неоднократно признавал, что красноармейское направление остается одним из самых сложных на всей линии соприкосновения.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
