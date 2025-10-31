Зеленский честно сказал, что происходит в Красноармейске

Зеленский заявил, что самая сложная ситуация сейчас складывается в Красноармейске Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В районе Красноармейска (Покровска) и Купянска Харьковской области обстановка для подразделений ВСУ остается напряженной. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Детально говорил сегодня с главнокомандующим и начальником генерального штаба о ситуации на фронте на всех направлениях. Самая сложная сейчас на покровском (красноармейском) направлении. Ситуация в Купянске остается непростой», — написал Зеленский в своем telegram-канале по итогам совещания с военным руководством страны.