Главред URA.RU Козлова обратилась к СМИ, которые поддерживают редактора Аллаярова

Сотрудники информагентства URA.RU благодарны всем, кто пишет о деле свердловского редактора Дениса Аллаярова, ведь каждая публикация является поддержкой для него. Об этом рассказала главный редактор URA.RU Диана Козлова в беседе с «Коммерсантъ-Урал».

«Каждому, кто о нас пишет, мы благодарны, потому что каждая публикация — это поддержка Дениса. Он получает все материалы и также благодарен коллегам за помощь. Я август-сентябрь посвятила тому, чтобы в Москве встретиться с редакторами федеральных СМИ, каждому сказать „спасибо“ за то, что про нас писали. И коллеги, кто-то в публикациях, кто-то лично, — все поддерживают и сопереживают», — сообщила Диана Козлова в беседе с изданием.

Дело Аллаярова может превратиться в прецедент, поскольку Аллаяров работал с источником, продолжает Козлова. «А с источниками работают все. Как видите, уголовного дела о персональных данных (ст. 272 УК РФ) у нас нет, у Дениса есть дача взятки (ст. 291 УК РФ), но ее рискуют притянуть за работу с источниками, потому что факта передачи денег в деле нет», — объяснила она.

Аллаяров был задержан 5 июня по подозрению в получении сведений о криминальной обстановке в Свердловской области. Якобы за них он платил родному дяде, бывшему начальнику угрозыска отдела полиции №10 Андрею Карпову. Дело против Аллаярова строится исключительно на его показаниях. Как считает он сам и его адвокаты, дядя намеренно оговорил журналиста с целью улучшить собственное положение, поскольку сам он преследуется по двум статьям УК, и в их числе — получение взятки.