Челябинский губернатор рассказал Мишустину о новой экономической базе в регионах

Губернатор Текслер принял участие в стратсессии по вопросу развития ВЭБ РФ
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Алексей Текслер назвал межуниверситетский кампус примером государственно-частного партнерства
Алексей Текслер назвал межуниверситетский кампус примером государственно-частного партнерства Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, принимая участие в стратегической сессии по вопросу развития ВЭБ.РФ, рассказал председателю правительства РФ Михаиу Мишустину о создании новой экономической базы в регионах. На примере вверенного ему субъекта Текслер пояснил, что с помощью Фабрики проектного финансирования возможно осуществление масштабных проектов.

«С помощью Фабрики проектного финансирования по всей стране реализуются масштабные капиталоемкие проекты. Более 80% проектов Фабрики приходится на дотационные регионы. Благодаря работе ВЭБа и соответствующему финансированию со стороны Правительства, фактически в регионах создается новая экономическая база», — приводит слова Текслера пресс-служба правительства региона.

Мишустин же подчеркнул, что главным для правительства остается благосостояние жителей. Они должны видеть результаты воплощаемых инициатив и то, как меняется качество их жизни.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, принимая участие в стратегической сессии по вопросу развития ВЭБ.РФ, рассказал председателю правительства РФ Михаиу Мишустину о создании новой экономической базы в регионах. На примере вверенного ему субъекта Текслер пояснил, что с помощью Фабрики проектного финансирования возможно осуществление масштабных проектов. «С помощью Фабрики проектного финансирования по всей стране реализуются масштабные капиталоемкие проекты. Более 80% проектов Фабрики приходится на дотационные регионы. Благодаря работе ВЭБа и соответствующему финансированию со стороны Правительства, фактически в регионах создается новая экономическая база», — приводит слова Текслера пресс-служба правительства региона. Мишустин же подчеркнул, что главным для правительства остается благосостояние жителей. Они должны видеть результаты воплощаемых инициатив и то, как меняется качество их жизни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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