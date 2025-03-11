Челябинский губернатор рассказал Мишустину о новой экономической базе в регионах

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, принимая участие в стратегической сессии по вопросу развития ВЭБ.РФ, рассказал председателю правительства РФ Михаиу Мишустину о создании новой экономической базы в регионах. На примере вверенного ему субъекта Текслер пояснил, что с помощью Фабрики проектного финансирования возможно осуществление масштабных проектов.
«С помощью Фабрики проектного финансирования по всей стране реализуются масштабные капиталоемкие проекты. Более 80% проектов Фабрики приходится на дотационные регионы. Благодаря работе ВЭБа и соответствующему финансированию со стороны Правительства, фактически в регионах создается новая экономическая база», — приводит слова Текслера пресс-служба правительства региона.
Мишустин же подчеркнул, что главным для правительства остается благосостояние жителей. Они должны видеть результаты воплощаемых инициатив и то, как меняется качество их жизни.
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