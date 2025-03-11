«Даже стыдно»: Пермский депутат ЛДПР назвал позором цены в российских магазинах и предложил решение

В Пермском крае для малообеспеченных граждан необходимо ввести продуктовые сертификаты. Такую идею предложил глава фракции ЛДПР в региональном парламенте Олег Постников после мониторинга цен в продуктовых магазинах Перми. По его словам, доходы многих пермяков не успевают за ростом цен, и люди не могут позволить себе нормально питаться.
«Мы предлагаем ввести для малообеспеченных категорий граждан продуктовые сертификаты. Но пока власти нас не слышат. Или не хотят слышать. Мы не отступимся и будем настаивать на том, что люди должны иметь гарантированную возможность нормально питаться. Стыдно даже говорить о том, что в 21-м веке в богатейшей России люди могут голодать», — заявил депутат URA.RU.
По результатам последнего мониторинга цен, представители ЛДПР направили обращение в УФАС с требованием принять меры. Такие заявления они пишут уже не первый раз. В партии отмечают, что особенно в последнее время выросли цены на молочную продукцию, свежие овощи и фрукты.
Положительно оценивает инициативу Постникова политолог, гендиректор Института коммуникационного менеджмента Вадим Сипров. Он отмечает, что в России сейчас около 12,3 млн бедных. Многие из этих людей работают, но получают «копейки», подчеркивает эксперт. По его словам, повышение минимального размера оплаты труда ситуацию не улучшает, поэтому введение продуктовых сертификатов оправдано. «Полагаю, при успешной апробации на пермской площадке, такая практика оказания адресной социальной помощи малоимущим может быть масштабирована на всю страну», — заявил он.
Сипров отметил, что инициатива ЛДПР глубоко человечна и органично вписывается в российский культурный код. Речь идет о помощи ближнему, о той поддержке, в которой люди действительно нуждаются и за которую будут благодарны. «В этом смысле инициатива Олега Постникова и его товарищей по партии ни что иное, как попытка на практике реализовать одну из максим нашего культурного кода: „Своих не бросаем“, — отметил эксперт в беседе с URA.RU. При этом, по мнению политолога, в связи в данной инициативой обвинить пермскую ЛДПР в предвыборном популизме сложно, — ведь ближайшие выборы в Законодательное собрание края запланированы на 2026 год.
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