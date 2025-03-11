Присутствие главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака на переговорах между США и Украиной в Саудовской Аравии вызывает опасения, так как может усилить напряженность в уже критический момент переговорного процесса, сообщает Daily Mail. Ермак был фигурантом политического скандала в США, который косвенно связан с импичментом президента Дональда Трампа.
«...Есть опасения, что присутствие Ермака за столом переговоров в саудовском портовом городе Джидда вполне может усилить напряженность в критический момент и даже поставить под угрозу шансы Киева на заключение благоприятного мирного соглашения», — сообщает Daily Mail. Тем не менее, украинские официальные лица выразили надежду, что присутствие госсекретаря США Марко Рубио поможет облегчить общение и снизить уровень напряженности между участниками переговоров.
Ранее Ермак призвал Европу не допускать полной остановки огня на Украине. Европа не должна соглашаться на прекращение огня, если его единственной целью является предоставление России возможности перевооружиться, заявил он.
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