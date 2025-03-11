Ермак призвал Европу не допускать полной остановки огня на Украине

Европа не должна соглашаться на прекращение огня, если его единственной целью является предоставление России возможности перевооружиться. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.
«Европа не может допустить прекращения огня, которое служит только для того, чтобы позволить России перевооружиться, восстановить свои силы и вернуться за новыми украинскими землями и ресурсами», — написал Ермак в колонке для The Guardian. Он отметил, что эффективные меры сдерживания будут способствовать тому, что любое перемирие станет основой для устойчивого мира.
Сегодня в городе Джидда, Саудовская Аравия, начались переговоры между делегациями Украины и Соединенных Штатов Америки. В ходе встречи, Киев намерен добиться возобновления военной поддержки и обмена разведывательной информацией со стороны Вашингтона, которые были временно приостановлены на прошлой неделе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.