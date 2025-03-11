Назван возможный преемник Трампа

Сорок процентов республиканцев рассмотрели бы возможность изменения Конституции, чтобы позволить сыну Дональда Трампа Бэррону баллотироваться на пост президента США досрочно.
«По данным нового опроса JL Partners, сорок процентов республиканцев рассмотрели бы возможность изменения Конституции, чтобы позволить Бэррону Трампу объявить о начале президентской кампании», — сообщает издание Daily Mail. Тридцать восемь процентов республиканцев не согласились с этой идеей, а 22 процента отказались высказывать свое мнение.
Бэррону Трампу на данный момент 18 лет. Согласно закону США, он не может баллотироваться в президенты до достижения им 35-летнего возраста.
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