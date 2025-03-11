11 марта 2025

Трамп после скандала допустил визит Зеленского в Белый дом

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Возможность нового приезда Зеленского в Белый дом не исключена
Возможность нового приезда Зеленского в Белый дом не исключена Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Президент Украины Владимир Зеленский может быть повторно приглашен в Белый дом. Об этом заявил глава Соединенных Штатов Дональд Трамп после переговоров делегаций Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии. Информацию передало Reuters.

«Я снова приглашу Зеленского в Белый дом», — заявил Трамп. Его слова привело информационное агентство Reuters.

Скандал в Белом доме с участием Трампа, Зеленского и вице-президента США Джея Ди Вэнса произошел 28 февраля, когда президент Украины был вынужден покинуть Штаты и вылететь в Европу. Прямо во время встречи с журналистами его обвинили в неблагодарности и отсутствии признательности к гражданам Соединенных Штатов за помощь. Подробнее о событии и его последствиях — в сюжете URA.RU.

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Президент Украины Владимир Зеленский может быть повторно приглашен в Белый дом. Об этом заявил глава Соединенных Штатов Дональд Трамп после переговоров делегаций Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии. Информацию передало Reuters. «Я снова приглашу Зеленского в Белый дом», — заявил Трамп. Его слова привело информационное агентство Reuters. Скандал в Белом доме с участием Трампа, Зеленского и вице-президента США Джея Ди Вэнса произошел 28 февраля, когда президент Украины был вынужден покинуть Штаты и вылететь в Европу. Прямо во время встречи с журналистами его обвинили в неблагодарности и отсутствии признательности к гражданам Соединенных Штатов за помощь. Подробнее о событии и его последствиях — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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