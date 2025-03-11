11 марта 2025

В ЯНАО названы даты массового восхождения на гору Рай-Из

В ЯНАО массовое восхождения на гору Рай-Из пройдет 5 и 6 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Участники восхождения преодолеют путь в семь километров
Участники восхождения преодолеют путь в семь километров Фото:

Массовое восхождение на гору Рай-Из «Движение вверх» для жителей ЯНАО и туристов пройдет 5 и 6 апреля. Такие сроки озвучили власти Ямала в соцсети.

«Ямальцев и туристов со всей России приглашают покорить Рай-Из. Начался прием заявок на массовое восхождение „Движение вверх“. Организаторы проведут мероприятие для двух групп 5 и 6 апреля», — сообщается в telegram-канале окружных властей.

Всего в мероприятии за два дня примут участие 250 человек. Участникам предстоит преодолеть путь в семь километров с подъемом на высоту 868 метров и посетить метеостанцию «Рай-Из». Отправление групп планируется из Салехарда и Лабытнанги.

Во время массовое восхождение участники смогут не только ппокорить вершину, но и сыграть свадьбу у ее подножия. Инициатива окружного ЗАГСа позволит женихам и невестам зарегистрировать брак в уникальной обстановке в рамках мероприятия 5 апреля.

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Массовое восхождение на гору Рай-Из «Движение вверх» для жителей ЯНАО и туристов пройдет 5 и 6 апреля. Такие сроки озвучили власти Ямала в соцсети. «Ямальцев и туристов со всей России приглашают покорить Рай-Из. Начался прием заявок на массовое восхождение „Движение вверх“. Организаторы проведут мероприятие для двух групп 5 и 6 апреля», — сообщается в telegram-канале окружных властей. Всего в мероприятии за два дня примут участие 250 человек. Участникам предстоит преодолеть путь в семь километров с подъемом на высоту 868 метров и посетить метеостанцию «Рай-Из». Отправление групп планируется из Салехарда и Лабытнанги. Во время массовое восхождение участники смогут не только ппокорить вершину, но и сыграть свадьбу у ее подножия. Инициатива окружного ЗАГСа позволит женихам и невестам зарегистрировать брак в уникальной обстановке в рамках мероприятия 5 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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