В ЯНАО названы даты массового восхождения на гору Рай-Из

Массовое восхождение на гору Рай-Из «Движение вверх» для жителей ЯНАО и туристов пройдет 5 и 6 апреля. Такие сроки озвучили власти Ямала в соцсети.
«Ямальцев и туристов со всей России приглашают покорить Рай-Из. Начался прием заявок на массовое восхождение „Движение вверх“. Организаторы проведут мероприятие для двух групп 5 и 6 апреля», — сообщается в telegram-канале окружных властей.
Всего в мероприятии за два дня примут участие 250 человек. Участникам предстоит преодолеть путь в семь километров с подъемом на высоту 868 метров и посетить метеостанцию «Рай-Из». Отправление групп планируется из Салехарда и Лабытнанги.
Во время массовое восхождение участники смогут не только ппокорить вершину, но и сыграть свадьбу у ее подножия. Инициатива окружного ЗАГСа позволит женихам и невестам зарегистрировать брак в уникальной обстановке в рамках мероприятия 5 апреля.
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