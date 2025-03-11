11 марта 2025

Украина взбесилась из-за визита кандидата в президенты МОК в РФ

Украина приревновала Ватанабэ к России и попросила не забывать о ней
© Служба новостей «URA.RU»
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На Украине вызвал возмущение визит функционера МОК в Россию
На Украине вызвал возмущение визит функционера МОК в Россию Фото:

На Украине национальная федерация гимнастики возмутилась из-за визита кандидата в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Моринари Ватанабэ в Москву. В Киеве считают, что они больше достойны внимания со стороны чиновника международной федерации, чем Россия. Об этом заявили представители украинского спорта.

«Украинская федерация гимнастики считает <…> объятия Ватанабэ с российским гимнастом Никитой Нагорным недопустимым поведением. Зато заслуживает внимания Украина», — передает портал tribuna.com.

Ранее, находясь в Москве Ватанабэ выразил желание вернуть российских спортсменов на международные соревнования. Однако, по его словам, это возможно только после завершения украинского конфликта.

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На Украине национальная федерация гимнастики возмутилась из-за визита кандидата в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Моринари Ватанабэ в Москву. В Киеве считают, что они больше достойны внимания со стороны чиновника международной федерации, чем Россия. Об этом заявили представители украинского спорта. «Украинская федерация гимнастики считает <…> объятия Ватанабэ с российским гимнастом Никитой Нагорным недопустимым поведением. Зато заслуживает внимания Украина», — передает портал tribuna.com. Ранее, находясь в Москве Ватанабэ выразил желание вернуть российских спортсменов на международные соревнования. Однако, по его словам, это возможно только после завершения украинского конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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