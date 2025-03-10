Кандидат в главы МОК хочет вернуть россиян в мировой спорт

Кандидат в главы Международного олимпийского комитета (МОК) Моринари Ватанабэ выразил желание вернуть российских спортсменов на международные соревнования. Однако, по его словам, это возможно только после завершения украинского конфликта.
«Спортсмены больше всего ждут возможности участвовать в международных соревнованиях. Поэтому я бы хотел приложить усилия, чтобы мечта каждого спортсмена осуществилась», — сказал Ватанабэ журналистам. Его слова приводит Sport24.ru.
Он также подчеркнул, что полное возвращение российских гимнастов на международные турниры возможно лишь после урегулирования конфликта на Украине. При этом Ватанабэ допустил возможность участия индивидуальных спортсменов из РФ в нейтральном статусе. В том числе, он отметил важность соблюдения Олимпийской хартии и уважения к правам человека.
В марте 2023 года МОК уже предлагал допускать российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе при условии отсутствия связей с вооруженными силами и командными видами спорта. При этом президент МОК Томас Бах заявил, что спортивные федерации должны внимательно рассмотреть вопрос допуска российских спортсменов к квалификационным турнирам Олимпиады.
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