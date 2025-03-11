Землекоп и тьютор: какие необычные вакансии предлагают жителям ХМАО

В Ханты-Мансийске (ХМАО) ищут землекопа в ритуальное агентство, а в одну из школ Сургута приглашают тьютора. Такие необычные предложения о работе размещены на портале HH.ru. Данными с корреспондентом URA.RU поделились аналитики.
«Приглашаем землекопа без опыта работы. Зарплата — до 77 тысяч рублей, премии, доставка к месту работы и обратно», — сообщают в подборке эксперты. Тьютора, неформального педагога для индивидуальной работы с детьми с ОВЗ, приглашают в школу №32 Сургута. Специалисту обещают платить 40 тысяч рублей, не предъявляя требований к опыту, но обязательно высшее или среднее образование.
В список необычных вакансий также вошла должность обработчика натурального камня. Кандидата обещают всему обучить, а за шестидневную рабочую неделю предлагают зарплату до 100 тысяч рублей. Замыкает список специалист по отбору проб всех объектов окружающей среды, промышленных выбросов, грунтов, строительных материалов. Требуется опыт работы — не менее года, а зарплата — до 90 тысяч рублей.
В Югре также почти вдвое увеличился спрос на работников от 50 лет и старше. Чаще всего возрастных югорчан зовут работать охранниками, в сферы сельского хозяйства, обслуживания и домашнего персонала. Больше всего вырос спрос на соискателей от 41 до 50 лет — сразу на 91%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!