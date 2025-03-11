11 марта 2025

В ГД попытались успокоить россиян по поводу конца конфликта на Украине

Депутат Шеремет: Россия хочет конца конфликта, но не даст водить себя за нос
© Служба новостей «URA.RU»
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Россия хочет положить конец конфликту на Украине, но не даст водить себя за нос, подметил депутат
Россия хочет положить конец конфликту на Украине, но не даст водить себя за нос, подметил депутат Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Россия заинтересована в окончании конфликта на Украине, но не позволит Западу или Киеву водить себя за нос. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Россия не заинтересована в продолжении спровоцированного Западом кровавого конфликта, но и не позволит водить себя за нос», — говорится в заявлении Шеремета. Его передает ТАСС.

В ходе прошедших в Саудовской Аравии переговоров Киев и Вашингтон договорились уведомить Россию о согласии Украины приостановить огонь на линии боевого соприкосновения на 30 дней. Об этом стало известно от госсекретаря США Марко Рубио.

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Россия заинтересована в окончании конфликта на Украине, но не позволит Западу или Киеву водить себя за нос. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. «Россия не заинтересована в продолжении спровоцированного Западом кровавого конфликта, но и не позволит водить себя за нос», — говорится в заявлении Шеремета. Его передает ТАСС. В ходе прошедших в Саудовской Аравии переговоров Киев и Вашингтон договорились уведомить Россию о согласии Украины приостановить огонь на линии боевого соприкосновения на 30 дней. Об этом стало известно от госсекретаря США Марко Рубио.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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