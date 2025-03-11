Украина пойдет на мир в обмен на сделку и помощь США: итоги переговоров со слов Киева

Ермак: Киев готов на немедленное прекращение огня в зоне боевых действий

12 марта 2025 в 00:55 Размер текста - 17 +

Стороны обсудили прекращение огня, гуманитарную помощь и природные ресурсы Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта Украина готова немедленно прекратить вооруженный конфликт в Россией на 30 суток, а впоследствии — продлить перемирие его на более длительный срок по взаимному соглашению с РФ. При этом Киев просит США возобновить передачу разведданных и помочь в восстановлении безопасности страны. С таким заявлением выступил офис украинского президента Владимира Зеленского после переговоров в Саудовской Аравии. Подробнее — в материале URA.RU. Украина выпрашивает у США заступничества На официальном сайте президента Украины говорится, что киевская делегация выражает глубокую благодарность американскому президенту Дональду Трампу, Конгрессу США и народу Соединенных Штатов за то, что они помогли добиться «значительного прогресса на пути к миру». Киев готов принять предложение о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон. Украина просит у США активного участия в переговорном процессе Фото: Сергей Русанов © URA.RU «Соединенные Штаты сообщат России, что взаимность со стороны РФ является ключом к достижению мира. Американская сторона немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь в безопасности Украины», — говорится в сообщении. Зеленский попросил включиться в мирный процесс Европу На встрече в Джидде делегации Украины и США обсудили детали гуманитарной миссии. Включая обмен военнопленными, освобождение гражданских лиц и возвращение украинских детей. Зеленский настаивает на вовлечение в решение конфликта с РФ не только США, но и Европу Фото: Официальный сайт президента Украины «Стороны договорились определить состав своих переговорных групп. Соединенные Штаты обязались обсудить эти предложения с представителями РФ. Украинская делегация подчеркнула важность участия европейских партнеров в мирном процессе», — говорится в опубликованном тексте на сайте президента Украины. Киев торопится заключить с США договор по ресурсам Украинская сторона выразила стремление как можно быстрее подписать с США соглашение о добыче ресурсов на ее территории. Офис Зеленского выразил надежду, что это поможет поскорее урегулировать конфликт. Киев готов пойти на уступки Вашингтону в плане добычи ресурсов Фото: ИИ © URA.RU «Главы государств договорились как можно быстрее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины. Важно укрепить экономику Украины и гарантировать долгосрочное процветание и безопасность страны», — сообщается на сайте президента Украины. Ранее сделка по редкоземельным металлам была сорвана из-за конфликта Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме. Переговоры глав государств окончились досрочно из-за разных взглядов сторон. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина готова немедленно прекратить вооруженный конфликт в Россией на 30 суток, а впоследствии — продлить перемирие его на более длительный срок по взаимному соглашению с РФ. При этом Киев просит США возобновить передачу разведданных и помочь в восстановлении безопасности страны. С таким заявлением выступил офис украинского президента Владимира Зеленского после переговоров в Саудовской Аравии. Подробнее — в материале URA.RU. На официальном сайте президента Украины говорится, что киевская делегация выражает глубокую благодарность американскому президенту Дональду Трампу, Конгрессу США и народу Соединенных Штатов за то, что они помогли добиться «значительного прогресса на пути к миру». Киев готов принять предложение о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон. «Соединенные Штаты сообщат России, что взаимность со стороны РФ является ключом к достижению мира. Американская сторона немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь в безопасности Украины», — говорится в сообщении. На встрече в Джидде делегации Украины и США обсудили детали гуманитарной миссии. Включая обмен военнопленными, освобождение гражданских лиц и возвращение украинских детей. «Стороны договорились определить состав своих переговорных групп. Соединенные Штаты обязались обсудить эти предложения с представителями РФ. Украинская делегация подчеркнула важность участия европейских партнеров в мирном процессе», — говорится в опубликованном тексте на сайте президента Украины. Украинская сторона выразила стремление как можно быстрее подписать с США соглашение о добыче ресурсов на ее территории. Офис Зеленского выразил надежду, что это поможет поскорее урегулировать конфликт. «Главы государств договорились как можно быстрее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины. Важно укрепить экономику Украины и гарантировать долгосрочное процветание и безопасность страны», — сообщается на сайте президента Украины. Ранее сделка по редкоземельным металлам была сорвана из-за конфликта Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме. Переговоры глав государств окончились досрочно из-за разных взглядов сторон.