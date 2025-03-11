В ХМАО для школьников первой смены объявлена актировка

Более чем в 20-ти населенных пунктах ХМАО утром 12 марта для учеников первой смены объявлена актировка. Информация размещена на портале «Госслуг».
«Занятия первой смены 12 марта отменяются. На момент объявления актировки температура воздуха от -29 до -37,2 градуса, ветер 0-2 метра в секунду», — говорится в сообщении об актировке.
Полностью отменены занятия в школах Радужного, а также в поселениях: Варьеган, Новоаганск, Корлики. С 1-й по 8-й классы останутся дома школьники в Ваховске.
В большей части городов и поселков актировка объявлена для учеников начальных классов. Среди них: Нефтеюганск, Когалым, Пыть-Ях, Федоровский, Покачи, Пойковкий, Сингапай, Каркатеевы, Ульт-Ягун, Аган, Тром-Аган, Сайгатина, Усть-Юган, Юганская Обь, Чеускино, Ларьяк, Охтеурье, Чехломей, Руссинская.
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