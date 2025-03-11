11 марта 2025

В ХМАО для школьников первой смены объявлена актировка

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ваховске занятия отменены с 1 по 8 класс
В Ваховске занятия отменены с 1 по 8 класс Фото:
новость из сюжета
Актировки для школьников в Сургуте, Нижневартовске и других городах ХМАО

Более чем в 20-ти населенных пунктах ХМАО утром 12 марта для учеников первой смены объявлена актировка. Информация размещена на портале «Госслуг».

«Занятия первой смены 12 марта отменяются. На момент объявления актировки температура воздуха от -29 до -37,2 градуса, ветер 0-2 метра в секунду», — говорится в сообщении об актировке.

Полностью отменены занятия в школах Радужного, а также в поселениях: Варьеган, Новоаганск, Корлики. С 1-й по 8-й классы останутся дома школьники в Ваховске.

В большей части городов и поселков актировка объявлена для учеников начальных классов. Среди них: Нефтеюганск, Когалым, Пыть-Ях, Федоровский, Покачи, Пойковкий, Сингапай, Каркатеевы, Ульт-Ягун, Аган, Тром-Аган, Сайгатина, Усть-Юган, Юганская Обь, Чеускино, Ларьяк, Охтеурье, Чехломей, Руссинская.

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Более чем в 20-ти населенных пунктах ХМАО утром 12 марта для учеников первой смены объявлена актировка. Информация размещена на портале «Госслуг». «Занятия первой смены 12 марта отменяются. На момент объявления актировки температура воздуха от -29 до -37,2 градуса, ветер 0-2 метра в секунду», — говорится в сообщении об актировке. Полностью отменены занятия в школах Радужного, а также в поселениях: Варьеган, Новоаганск, Корлики. С 1-й по 8-й классы останутся дома школьники в Ваховске. В большей части городов и поселков актировка объявлена для учеников начальных классов. Среди них: Нефтеюганск, Когалым, Пыть-Ях, Федоровский, Покачи, Пойковкий, Сингапай, Каркатеевы, Ульт-Ягун, Аган, Тром-Аган, Сайгатина, Усть-Юган, Юганская Обь, Чеускино, Ларьяк, Охтеурье, Чехломей, Руссинская.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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