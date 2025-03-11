11 марта 2025

Под Пермью продается элитный коттедж с прудом и бассейном за 50 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом продают с мебелью и техникой
Дом продают с мебелью и техникой Фото:

В Пермском округе выставлен на продажу частный дом площадью 400 квадратных метров. На территории коттеджа расположен пруд. Недвижимость оценивают в 50 млн рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито».

«Продается загородный дом на берегу реки Сылва. На участке находится трехэтажный кирпичный дом с полноценным полуподвалом и пристроенным одноэтажным зданием бассейна. Также на территории расположен пруд с мостом. Цена — 50 млн рублей», — пишет продавец.

Уточняется, что в доме есть кухня, столовая, кабинет и три спальни. На третьем этаже хозяева сделали зону для караоке, настольных игр и бильярда. Также на территории участка построили баню, гараж, закрытую беседку и вольеры для животных. В стоимость объекта включена вся установленная техника и мебель.

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В Пермском округе выставлен на продажу частный дом площадью 400 квадратных метров. На территории коттеджа расположен пруд. Недвижимость оценивают в 50 млн рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито». «Продается загородный дом на берегу реки Сылва. На участке находится трехэтажный кирпичный дом с полноценным полуподвалом и пристроенным одноэтажным зданием бассейна. Также на территории расположен пруд с мостом. Цена — 50 млн рублей», — пишет продавец. Уточняется, что в доме есть кухня, столовая, кабинет и три спальни. На третьем этаже хозяева сделали зону для караоке, настольных игр и бильярда. Также на территории участка построили баню, гараж, закрытую беседку и вольеры для животных. В стоимость объекта включена вся установленная техника и мебель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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