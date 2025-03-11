В Пермском округе выставлен на продажу частный дом площадью 400 квадратных метров. На территории коттеджа расположен пруд. Недвижимость оценивают в 50 млн рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито».
«Продается загородный дом на берегу реки Сылва. На участке находится трехэтажный кирпичный дом с полноценным полуподвалом и пристроенным одноэтажным зданием бассейна. Также на территории расположен пруд с мостом. Цена — 50 млн рублей», — пишет продавец.
Уточняется, что в доме есть кухня, столовая, кабинет и три спальни. На третьем этаже хозяева сделали зону для караоке, настольных игр и бильярда. Также на территории участка построили баню, гараж, закрытую беседку и вольеры для животных. В стоимость объекта включена вся установленная техника и мебель.
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