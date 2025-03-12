Бойцы ВСУ попали в ловушку в Судже

ТАСС: ВСУ лишились путей для бегства из Суджи
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Бойцы ВСУ фактически не могут покинуть Суджу
Бойцы ВСУ фактически не могут покинуть Суджу Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВСУ лишились возможности для отхода в районе Суджи после того, как российские войска освободили 12 населенных пунктов. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«С освобождением данных населенных пунктов у ВСУ путей для бегства фактически не осталось», — отметил источник из силовых структур РФ. Его слова передает ТАСС.

ВС РФ освободили 12 населенных пунктов, в том числе Агроном, Богдановку и другие, а также зачистили более 100 квадратных километров Курской области. Операция масштабного наступления на Суджу началась 8 марта 2025 года.

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ВСУ лишились возможности для отхода в районе Суджи после того, как российские войска освободили 12 населенных пунктов. Об этом сообщили в российских силовых структурах. «С освобождением данных населенных пунктов у ВСУ путей для бегства фактически не осталось», — отметил источник из силовых структур РФ. Его слова передает ТАСС. ВС РФ освободили 12 населенных пунктов, в том числе Агроном, Богдановку и другие, а также зачистили более 100 квадратных километров Курской области. Операция масштабного наступления на Суджу началась 8 марта 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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